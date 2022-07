Bazinga: So ist das berühmteste The Big Bang Theory-Wort von Sheldon entstanden

Aus The Big Bang Theory wurde vor allem Sheldons "Bazinga!"-Ausruf zum Kultwort. Zur Herkunft des Begriffs gibt es zwei verschiedene Erklärungen.

Sheldon Cooper (Jim Parsons) aus The Big Bang Theory ist zwar ein brillantes Genie. Im sozialen Umgang mit anderen Menschen verhält er sich aber meistens wie ein Alien. Da hilft es auch nicht, dass er seine (nur für ihn gelungenen) Witze ab der 2. Staffel der Sitcom noch mit einem "Bazinga!" als Ausruf untermalt.

Falls ihr euch gefragt habt, wo der Begriff eigentlich herkommt, haben wir gleich zwei Erklärungen für euch.

The Big Bang Theory-Autor verwendete Bazinga zuerst

Wie Screen Rant berichtet, stammt der Bazinga-Begriff von Big Bang Theory-Produzent und -Drehbuchautor Stephen Engel. Der verwendete das Wort immer als Ersatz für "Hab dich drangekriegt!" bei einem Scherz, für den er mehrfach eine halb gegessene, wieder zusammengeklebte Grapefruit im Arbeitsraum der Autor:innen platzierte.

Der Ausruf war unter der Crew irgendwann so bekannt, dass er spontan für das Finale der 2. Staffel für Sheldon ins Drehbuch geschrieben und zum kultigen Running Gag wurde.

The Big Bang Theory-Ableger Young Sheldon zeigt Herkunft von Bazinga

Auch inhaltlich gab es noch eine Erklärung zur Herkunft von Sheldons Bazinga in The Big Bang Theory. In Folge 10 der 2. Staffel des Spin-offs Young Sheldon wird die Figur wieder einmal gehänselt. Um sich Ideen für Witze zu beschaffen, geht er daraufhin in den Comicbuchladen.

Hier stößt er auf Scherzartikel der Bazinga Novelty Company mit dem Slogan: "Wenn es lustig ist, ist es ein Bazinga!". In diesem Moment ist das Wort geboren, das Sheldon später immer wieder benutzen wird, um auf Witze von sich aufmerksam zu machen.

