Neue The Office-Serie kommt 100 Prozent und jetzt verrät Steve Carell, ob er zurückkehrt oder nicht

Nach über zehn Jahren wird der Sitcom-Hit The Office neu aufgelegt. Doch wird Steve Carell in der neuen Serie zu sehen sein? Nun gab der Schauspieler Antworten.

Über zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass die letzten Folgen von The Office auf dem US-Sender NBC über die Fernsehbildschirme flimmerten und der Serie nach 9 Staffeln ein Ende setzten. Das erfolgreiche US-Remake der britischen Kult-Sitcom machte sich vor allem durch seine Hauptfigur, den eigenwilligen Büro-Chef Michael Scott (Steve Carell), unsterblich und ging mit zahlreichen ikonischen Sprüchen und Memes in die Seriengeschichte ein.

Nach etlichen halbgaren Gerüchten in den letzten Jahren wird The Office nun tatsächlich ein weiteres Mal neu aufgelegt. Diesmal soll es ein Reboot mit neuen Figuren in einem neuen Arbeits-Setting werden. Die Frage, ob wir dabei einige bekannte Gesichter aus der beliebten Kult-Serie wiedersehen werden, konnte bisher nicht vollends beantwortet werden. Zur wohl größten potenziellen Star-Rückkehr haben wir nun jedoch die Antwort erhalten: Steve Carell.

Kehrt Steve Carell in neuer The Office-Serie zurück? Jetzt spricht der Schauspieler

Bei der Premiere seines neuen Films IF: Imaginäre Freunde, in dem Steve Carell im englischen Original eine Sprechrolle innehat, erklärte der Sitcom-Star gegenüber The Hollywood Reporter , dass er nicht in der neuen The Office-Serie zu sehen sein wird:

Ich werde mir das angucken, aber ich werde nicht dabei sein. Es ist etwas Neues und es gibt keinen Grund für meine Figur [Michael Scott], bei so etwas dabei zu sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gleichzeitig erklärte der Schauspieler, dass er sich auf die Serie freue und vor allem auf den neuen Hauptdarsteller Domhnall Gleeson (Ex Machina) gespannt ist, mit dem er selbst bereits zusammenarbeitete:



Aber ich bin darauf sehr gespannt, es klingt toll. Ich liebe die Idee ‒ ich glaube, es spielt in einer scheiternden Zeitungsfirma und ich habe mit Domhnall Gleeson zusammengearbeitet, der eine der Hauptrollen übernimmt; Ich habe mit ihm bei The Patient gearbeitet und er ist ein großartiger Schauspieler und ein super netter Typ, also denke ich, dass das toll wird.

Darum geht es in der neuen The Office-Serie

Das The Office-Reboot entspringt der Co-Schöpfung von Greg Daniels, der bereits bei der US-Serie als kreative Kraft am Werk war. Dabei erhält er Unterstützung von Michael Koman, der zuvor an Serien wie Nathan for You und Eagleheart arbeitete. Domnhall Gleeson wird den Cast des Comedy-Formats gemeinsam mit The White Lotus-Star Sabrina Impacciatore anführen.

Universal Domhnall Gleeson in Ex Machina

Die Serie spielt im selben Universum der aus The Office bekannten Papierfirma Dunder Mifflin und dreht sich um eine vor dem Ruin stehende Zeitungsredaktion im Mittleren Westen, die versucht, ihre Firma mit freiwilligen Reporter:innen zu retten. Der Büroalltag wird vom gleichen Dokumentarteam verfolgt, wie es beim Serien-Hit mit Steve Carell der Fall war und somit einen ähnlichen Mockumentary-Stil aufweisen.

Der US-Streamingdienst Peacock hat zehn Episoden für die noch titellose Serie bestellt. Wann und wo das The Office-Reboot hierzulande zu sehen sein wird, ist bisher noch nicht bekannt. Doch könnt ihr euch gleich auf doppelten The Office-Nachschub freuen, denn mit The Office Australia startet bald ein weiteres Remake der Erfolgs-Serie ‒ und zwar auf Amazon Prime Video. Der australische Ableger soll noch 2024 auf dem Streamingdienst zu sehen sein.

International existieren schon über zehn Versionen des Formats, inklusive der deutschen Comedyserie Stromberg.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im Mai bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 15 Serien-Highlights findet ihr im Mai nicht nur die Rückkehr des Sci-Fi-Meilensteins Doctor Who bei Disney+ und die Netflix-Fortsetzung von Bridgerton, sondern auch einen Yellowstone-Ersatz mit Zeitreisen bei Amazon, einen fesselnden Multiversums-Thriller, Vampir-Horror und und vieles mehr.