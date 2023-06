Neue The Walking Dead-Serie mit Mega-Überraschung: Star versteckte sich wochenlang aus gutem Grund, doch jetzt gibt es ein Beweisfoto

In Frankreich laufen die Dreharbeiten zur neuen The Walking Dead-Serie mit Daryl. Fans haben nun eine überraschende Figuren-Rückkehr am Set erspäht. Achtung, es folgt ein möglicher Mega-Spoiler.

Achtung, Spoiler: Die Zombie-Serie The Walking Dead ist zwar schon seit vergangenem November beendet, aber das Franchise wird mit neuen Spin-offs fortgesetzt. Eines davon ist The Walking Dead: Daryl Dixon, das Norman Reedus' Charakter nach dem Ende der Hauptserie nach Frankreich entführt und mit aufregenden Ideen für Vorfreude sorgt.

Ursprünglich sollte Melissa McBrides Carol an Daryls Seite französische Superzombies unterm Eiffelturm bekämpfen, doch sie stieg kurzfristig aus. Das Projekt erhielt eine kreative Neuausrichtung und Fans sorgten sich, dass wir Carol nie wiedersehen werden. Diese Angst scheint unbegründet, denn Fans haben McBride nun am Set der Daryl-Serie gesichtet. Carols heimliche The Walking Dead-Rückkehr: Fans haben sie in Frankreich ertappt Bereits seit Wochen kursieren auf Twitter und in Fangruppen Gerüchte, dass Melissa McBride derzeit in Frankreich für die Daryl-Serie vor der Kamera steht. Nur leider erwies sich das The Walking Dead-Urgestein als äußerst kamerascheu. Die Dreharbeiten finden unter strenger Geheimhaltung statt, weshalb es bisher keine Set-Fotos gab, die Carols Rückkehr bestätigten.

Jetzt aber scheint es einem französischen Fan dennoch gelungen zu sein, Melissa McBride vor die Linse zu bekommen und ihren Aufenthalt am Daryl-Set zu bestätigen. Die wohl größte Überraschung seit dem The Walking Dead-Finale ist nun kein Geheimnis mehr: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Carols Rückkehr ist eine absolute Erleichterung für The Walking Dead-Fans. Im April 2022 wurde bekannt, dass Melissa McBride nach der kräftezehrenden Produktion von 11 Staffeln The Walking Dead eine Auszeit brauchte und ihren Spin-off-Auftritt absagen musste. Nach einem Jahr Pause scheint sie jetzt bereit für die Rückkehr und einen Trip nach Frankreich zu sein.

Offiziell bestätigt ist Melissa McBrides Rückkehr als Carol noch nicht, obwohl Norman Reedus bereits Andeutungen machte. All das Chaos rund um die Entstehung des Daryl-Spin-offs wird verpuffen, wenn sich Carol persönlich nach Frankreich begibt, um nach ihrem verschwundenen besten Freund zu suchen. Wann startet die Daryl-Serie und wann kehrt Carol zurück? Zu früh freuen sollten sich Fans allerdings nicht. Die erste Staffel der Daryl-Serie ist bereits seit März 2023 abgedreht. Die aktuell laufenden Dreharbeiten deuten darauf hin, dass bereits Staffel 2 produziert wird, die allerdings noch nicht offiziell angekündigt wurde. Wir sollten also davon ausgehen, dass es erst in Staffel 2 ein Wiedersehen mit Carol gibt. Jetzt bei Disney+: Hier könnt ihr alle Folgen von The Walking Dead schauen * Die erste Staffel der neuen The Walking Dead-Serie wird aus sechs Episoden bestehen und ihre Premiere voraussichtlich im Herbst 2023 bei AMC feiern. Die zweite Staffel mit Carol könnte ein Jahr später, also 2024, erscheinen.