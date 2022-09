Großes The Walking Dead-Chaos bei neuer Serie - und Norman Reedus stiftet noch mehr Verwirrung

Im The Walking Dead-Spin-off zu Darryl und Carol sollte letztere Figur nicht zurückkehren. Aber Norman Reedus teast jetzt das Gegenteil.

Es war eine große Enttäuschung für The Walking Dead-Fans. Im bereits angekündigten Spin-off zu den Fan-Lieblingen Darryl (Norman Reedus) und Carol (Melissa McBride) sollte letztere Figur überraschenderweise gar nicht vorkommen. Mit neuen Aussagen deutet Reedus jetzt das genaue Gegenteil an. Es herrscht heilloses Durcheinander.

Norman Reedus verwirrt The Walking Dead-Fans: "Es wird alles gut"

Als McBride ihren Ausstieg aus dem Spin-off bekannt gegeben hatte, stand Reedus fest hinter der Entscheidung seiner The Walking Dead-Kollegin. Doch jetzt scheint er deren Rückkehr im Gespräch mit Variety erneut in Aussicht zu stellen.

Woher wollt ihr wissen, dass sie nicht zurückkehrt? Das ist alles, was ich sagen kann. [Carol] ist ein großer Teil von Daryls Geschichte. Es wird alles gut.

Weiterhin bringt er im Gespräch McBrides Ausstieg mit den unklaren Verhältnissen für das Spin-off in Verbindung. So könnten die stressigen Dreharbeiten und die Ankündigung des Endes der Mutterserie für den Abgang gesorgt haben. Den die Schauspieler später womöglich revidiert hat.

Wann wird das The Walking Dead-Spin-off mit Daryl veröffentlicht?

Eine offizielle Ansage der Produzenten oder McBrides gibt es allerdings nicht. Was hinter Reedus' rätselhaften Aussagen steckt, wird sich womöglich erst in mehreren Monaten zeigen. Das The Walking Dead-Spin-off soll im Laufe des Jahres 2023 erscheinen.

Was denkt ihr über Reedus' Worte?