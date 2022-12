Erotikclub & Superzombies: Daryl zerstörte das The Walking Dead-Finale, aber sein Spin-off ist es wert

Daryls Ende im The Walking Dead-Finale hat keinen Sinn ergeben und wurde nur für sein Spin-off geschrieben. Für Zombie-Gekloppe vorm Eiffelturm und Daryl im Erotikclub nehm ich das in Kauf.

Es gibt Spin-offs, da verdrehe ich die Augen und denke: "Muss das sein?" Und es gibt Spin-offs, da denke ich mir: "Was zur Hölle passiert hier?" Zum Beispiel wenn sich Daryl Dixon im Spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon mit Superzombies vorm Eiffelturm kloppen wird. Hoffentlich.

"Frankreich wird einen verdammten Herzinfarkt haben": Die Daryl-Serie befreit sich vom The Walking Dead-Brei

Im wunderschönen Finale des 11 Staffeln laufenden Zombie-Epos The Walking Dead passiert eine richtig dumme Sache: Daryl trifft eine Entscheidung, die seine ganze Entwicklung vom einsamen Wolf zum Vaterersatz kaputtmacht. Anstatt bei seinen Pflegekindern Judith und R.J. zu bleiben, zieht er in die große weite Welt. Seine Motivation? Sein Spin-off.

AMC Judith und Daryl

Damit raubt er dem Finale seinen Zauber und zerstört das The Walking Dead-Ende zu gewissen Teilen sogar. Aus Trotz wollte ich von Daryls eigener Serie nichts wissen.

Dann begannen mir die Infos zum Daryl-Spin-off links und rechts zuzufliegen und es formt sich eine neue Emotion: Vorfreude. Die Daryl-Serie will etwas komplett anderes sein als die Mutterserie The Walking Dead. Die hat mich 11 Jahre lang mit dem selben vertrockneten Waldboden-farbigen Filter und Zombiegeschlurfe auf, nun ja, Waldboden in den Wahnsinn getrieben.

Daryl-Darsteller Norman Reedus ist sich dessen wohl bewusst und verspricht im Interview mit Entertainment Weekly :

Wir wussten, dass wir mit dieser Serie in die entgegengesetzte Richtung gehen wollen. (...) Es wird komplett anders. Die Geschichte ist komplett anders. Die Figuren sind komplett anders. Es trifft einen ganze anderen Ton, anderes Licht, anderer Sound.

Bei der New York Comic-Con im Oktober betonte er zudem, dass Frankreich einen "verdammten Herzinfarkt" haben wird. Denn über das Beste haben wir ja noch gar nicht gesprochen: The Walking Dead: Daryl Dixon spielt in Paris. Eine Stadt, die mehr Posterboy als Lebensraum ist. Paris von seiner hässlichen Endzeit-Seite zu zeigen, klingt aufregend.

AMC The Walking Dead: Daryl Dixon

Wie er da hinkommt, wissen wir noch nicht. Was ihn dort erwartet, klingt ziemlich gaga.

Zombie-John Wick? Euch erwartet Daryl im Erotikclub, Superzombies und vielleicht sogar Kampfnonnen

Die Daryl-Serie scheint nicht nur in der audiovisuellen Inszenierung neue Wege beschreiten zu wollen, auch die Themen und Orte sind neu. Natürlich gab es bereits in anderen Spin-offs wie Tales of the Walking Dead (deutscher Start steht noch aus) und Fear the Walking Dead andere Schauplätze und Ideen.

Doch das kuriose Sammelsurium an Neuheiten im The Walking Dead-Universum bei der Daryl-Serie fällt auf.

Beispielsweise berichtete Deadline im November von zwei Schauspiel-Zugängen: Clémence Poésy als Isabelle und Adam Nagaitis als Quinn – Besitzer eines "sexy Untergrund-Nachtclubs". Liebe und Beziehungen waren in The Walking Dead zwar immer Kern der Geschichte, aber in eine erotische Inszenierung hat sich die Serie nie vorgewagt.

Wenn ich ehrlich bin, kann ich Daryls ungelenke Reaktion auf Leute in Dessous nicht abwarten.

Die bisherigen Story- und Figuren-Schnipsel klingen, als gäbe es in Paris einiges an funktionierender Infrastruktur zu entdecken. Ich bekomme langsam das Gefühl, als hätten wir es hier mit einer Art Zombie-John Wick zu tun. Das stellt eine immense Abwechslung zu den endlosen Wiesen und improvisierten Dörfchen der Mutterserie dar.

AMC Daryl und Carol

Viel wissen wir noch nicht über die Handlung: Daryl wird mit Clémence Poésys Isabelle in Frankreich herumreisen und in Paris auf ihre dunkle Vergangenheit treffen. Plus Erotikclub, Kampfnonnen (basierend auf einem unbestätigten Set-Video auf Reddit ) und Superzombies.

Nach 11 Jahren reicht es dann auch mit dem Zeitlupen-Gegurgel der Beißer, denen der Kiefer schon bis zu den Oberschenkeln hängt. Paris hat nämlich Superzombies, die bereits in einer Post-Credit-Szene des ansonsten eher uninteressanten Spin-offs The Walking Dead: World Beyond angedeutet wurden.

Damit bedient sich die Daryl-Serie an 28 Days Later und allen seinen Nachahmern. Das gibt dem Spin-off die Chance, sich in den Actionszenen (mit Eiffelturm-Ambiente) völlig neu auszutoben.



Ursprünglich sollte Melissa McBrides Carol Seite an Seite mit Daryl im Spin-off französische Superzombies bekämpfen, doch sie stieg kurzfristig aus.

Daryl ohne Carol ist traurig, aber notwendig

So sehr ich Carol und die Schauspielerin Melissa McBride liebe, bin ich froh, dass sie The Walking Dead den Rücken kehrt. Einerseits bekommt sie ein wunderbares Ende im Finale, andererseits löst sich Daryl Dixon dadurch endgültig von allen Fesseln der Mutterserie. Er ist niemandem eine Erklärung schuldig, für das, was er in seinem Spin-off treiben möchte.

Den beliebtesten Charakter von The Walking Dead in diese völlig neue Umgebung zu stecken, ist gewagt. Aber ohne Tapetenwechsel wäre das Spin-off bloß Staffel 12 mit weniger Figuren. Also unnötig. Die Daryl-Serie klingt im Gegensatz zu anderen The Walking Dead-Spin-offs, als hätte sie tatsächlich Lust, etwas Neues auf die Beine zu stellen.

The Walking Dead: Daryl Dixon soll 2023 bei AMC ihre Premiere feiern.