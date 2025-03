Neue Thriller-Serie auf Platz 1 bei Netflix: Sie ist Teil eines gigantischen Universums mit 9 (!) Vorgängern

Krimi- und Thriller-Fans mit Netflix-Abo sorgten dafür, dass die neue Serie mit Vorlage von Harlan Coben den Top-Platz in den Serien-Charts des Streamers belegt.

Noch eine neue Harlan Coben-Serie? Es muss Mittwoch sein. Dass Netflix nicht genug von den Krimis des Erfolgsautors bekommen kann, liegt aber auch daran, dass sie verlässlich von den Abonnent:innen gestreamt werden.

So auch im Fall der brandneuen Miniserie Kein böser Traum, die am 5. März online ging und jetzt Platz 1 der Serien-Charts des Streaming-Dienstes belegt.

Thriller-Serie Kein böser Traum ist Platz 1 auf Netflix: Darum geht es

In der polnischen Harlan Coben-Adaption Kein böser Traum kommt die Schmuckdesignerin Greta (Maria Debska) in den Besitzt eines mysteriösen Fotos. Es zeigt ihren Mann und mehrere unbekannte Gesichter, von denen eines durchgestrichen ist. Als sie beginnt, nach Antworten zu suchen, muss sich jedoch feststellen, dass ihr Gatte entführt wurde und auch ihre Kinder in Gefahr schweben. Greta muss alles infrage stellen und sich ihrer eigenen, traumatischen Vergangenheit stellen.

Die Miniserie besteht aus sechs Episoden und ist nur eine mittlerweile zehn Harlan Coben-Serien auf Netflix. Hier die Liste mit den neun Vorgängern:

Eine 2. Staffel wird es nicht von Kein böser Traum geben, da es sich um eine abgeschlossene Miniserie handelt. Darüber hinweggesehen hat Netflix bisher nur bei riesigen Top-Serien wie Tote Mädchen lügen nicht und Beef.