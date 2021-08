Neue Thriller-Serie erzählt wahre Horror-Geschichte mit exzellentem Star-Aufgebot

Eine reale Horrorgeschichte wird in der neuen US-Thriller-Serie Dr. Death erzählt, die jetzt auf TVNOW streamt. Was dahinter steckt und wer zur erstklassigen Besetzung gehört, erfährst du hier.

Für diesen Horror braucht es keine Zombies, denn die neue US-Thriller-Serie Dr. Death zieht das Grauen direkt aus der Realität. Gemeint ist der reale Fall des Neurochirurgen Dr. Christopher Duntsch, dessen fehlerhafte Behandlungen zu Tod oder Behinderungen mehrerer Patient:innen führte.

Nun rollt die Serie mit einer erstklassigen Star-Besetzung die Geschehnisse auf. Sie porträtiert "Dr. Tod" ebenso wie die Menschen, die ihn schließlich zu Fall brachten. Auf TVNOW kannst du die Miniserie jetzt streamen. Was es mit der wahren Geschichte von Dr. Death auf sich hat und wer in der Serie mitspielt, erfährst du hier.

Worum geht's in Dr. Death auf TVNOW?

Basierend auf dem gleichnamigen Podcast erzählt Dr. Death die Geschichte des arroganten Arztes Dr. Christopher Duntsch, der nach außen hin den ebenso brillanten wie begabten Aufsteiger gibt.

Schaut euch den Trailer für Dr. Death an:

Hinter der Fassade verbirgt sich allerdings ein Hochstapler, der sich trotz fehlender Kompetenzen an Patient:innen zu schaffen machte. Dabei befasst sich die Serie auch mit den Umständen, die Duntschs Aufstieg ermöglichten, gab es doch frühe Warnzeichen, deren Beachtung viel Leid hätte ersparen können.

Das ist die unheimliche wahre Geschichte hinter der Thriller-Serie

Der reale Christopher Duntsch strebte ursprünglich eine Karriere im Football an, bevor er sich gezwungenermaßen der Medizin zuwandte. Nach dem Studium und der Assistenzzeit, in der er nur mangelhafte Erfahrung mit Operationen sammelte, häufte Duntsch einen Schuldenberg von rund 500.000 Dollar an.

Um die Schulden zu begleichen, suchte er sich gezielt eine möglichst gut bezahlte Stelle als Neurochirurg aus – obwohl er dafür nicht qualifiziert war. Trotzdem wurde er bei mehreren Krankenhäusern im US-Bundesstaat Texas angestellt.

Zwischen 2011 und 2013 verletzte oder tötete Christopher Duntsch durch grobe Behandlungsfehler 37 Patient:innen. Duntsch, der auch unter dem Einfluss von Alkohol und Kokain zur Arbeit ging, operierte sogar an einem Freund aus seiner Kindheit, der nach der OP querschnittsgelähmt war.

Die Star-Besetzung um Joshua Jackson gibt der Serie ein Gesicht

Wie der gewissenlose Hochstapler an diese Stellen kam und wer ihn zu Fall brachte, erzählt die Serie und das mit einem erstklassigen Ensemble.

Joshua Jackson spielt Dr. Christopher Duntsch

Der aufstrebende charismatische Arzt erschleicht sich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen eine Stelle als Neurochirurg – mit furchtbaren Konsequenzen.

Joshua Jackson wurde durch seine Rolle des Pacey Witter in Dawson's Creek berühmt und war seitdem in der Mystery-Serie Fringe und und dem Drama The Affair zu sehen.

Grace Gummer spielt Kim Morgan

Die energische Arzthelferin Kim Morgan wird von Duntschs angeblichem Talent angelockt und in sein Umfeld hineingezogen.

Gummer spielte seit 2010 in Serien wie The Newsroom und American Horror Story mit. Zuletzt trat die Tochter von Oscarpreisträgerin Meryl Streep in der gefeierten Thriller-Serie Mr. Robot auf.

Christian Slater spielt Dr. Randall Kirby

Der Gefäßchirurg Randall Kirby wird von einem unverrückbaren Gerechtigkeitssinn getrieben und äußert schon bald Zweifel an den medizinischen Fähigkeiten von Christopher Duntsch.

Christian Slater spielte neben Grace Gummer eine größere Rolle in Mr. Robot und kann eine Jahrzehnte umspannende Hollywood-Karriere vorweisen, angefangen bei Der Name der Rose bis hin zum Kultfilm True Romance.

Alec Baldwin spielt Robert Henderson

Der zurückhaltende Neurochirurg Robert Henderson ist das genaue Gegenteil von Duntsch. Er heiligt den Ethos seines Berufsstandes und wird auf die katastrophalen Ergebnisse der Arbeit seines Kollegen aufmerksam.

Im Kino gelangte Alec Baldwin in Jagd auf Roter Oktober zu Weltruhm, spielte in The Departed von Martin Scorsese und sorgte auch im Fernsehen mit 30 Rock für Begeisterung.

AnnaSophia Robb spielt Michelle Shughart

Die stellvertretende Bezirksstaatsanwältin Michelle Shughart tut alles, um dem Treiben von "Dr. Death" ein Ende zu setzen.

Darstellerin AnnaSophia Robb hatte eine ihrer ersten großen Rollen in Tim Burtons Charlie und die Schokoladenfabrik, bevor sie in dem Sex and the City-Prequel The Carrie Diaries in die Fußstapfen von Sarah Jessica Parker trat.

Die Miniserie Dr. Death umfasst 8 Episoden und streamt jetzt auf TVNOW.