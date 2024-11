Neue True Crime-Serie erobert die Netflix-Charts und lässt sogar Achtsam morgen und Arcane hinter sich

Ein True Crime-Format erobert derzeit die Netflix-Charts. Es rollt den ungeklärten Mordfall an der Kinder-Schönheitskönigin JonBenét Ramsey auf.

True Crime floriert nach wie vor auf Netflix. Während neulich noch eine Dokuserie über den Zodiac-Killer die Streaming-Charts erklomm, ist es heute das dreiteilige Format Cold Case: Wer ermordete JonBenét Ramsey?, das seit dem 25. November 2024 online ist. Es befindet sich aktuell auf Platz 2 und lässt damit Hit-Serien wie die deutsche Produktion Achtsam morden und die Videospiel-Adaption Arcane hinter sich.

Cold Case auf Netflix: Der ungelöste Fall eines ermordeten Mädchens gibt nach wie vor Rätsel auf

In der Doku-Serie von Joe Berlinger (Madoff: The Monster of Wall Street) wird der aufsehenerregende Cold Case-Fall aus dem Jahr 1996 aufgerollt: Die sechsjährige JonBenét Ramsey, die von ihren Eltern in Schönheitswettbewerbe für Kinder gesteckt wurde, wird vermisst gemeldet und sieben Stunden später brutal ermordet im Keller ihres Zuhauses gefunden. Entdeckt wird zudem ein handgeschriebener Erpresserbrief, von dem die Polizei annahm, er sei von der Mutter Patsy Ramsey geschrieben worden.

In drei Teilen nimmt Cold Case: Wer ermordete JonBenét Ramsey? den Fall erneut unter die Lupe und stellt heraus, welche Fehler bei der Ermittlung gemacht wurden, sowie Möglichkeiten, die heute noch zur Klärung des Falles führen könnten. Aktuell ist die Doku in 18 Ländern auf Platz 1 bei Netflix. Hierzulande müsste es noch Die Kaiserin überholen.



Online stößt die Cold Case-Serie allerdings auf Kritik. Der beliebteste Kommentar unter dem YouTube-Trailer sagt: "Wenn sie keine neuen Beweise liefern, was soll das dann alles? Sie veröffentlichen alle fünf Jahre eine neue Doku zu diesem Fall." Und im Subreddit zum Fall ist man zum Teil schockiert, wie lapidar man die Eltern als Verdächtige ausräumt. Es heißt zwar von Seiten des Machers, der interviewte Vater John Ramsey sei weder involviert noch bezahlt worden (via Variety ). Aber jene, die mit dem Fall vertraut sind, macht es stutzig.

Wie im Fall der berüchtigten Zodiac-Morde ist ein Ende der Besprechung dieses berühmten Cold Case-Falles nicht in Sicht. Aktuell ist laut Hollywood Reporter sogar ein Dokudrama von Paramount+ in Arbeit, in dem Melissa McCarthy und Clive Owen die Eltern von JonBenét spielen werden.



Podcast zu kontroversen Netflix-Hits: Warum schauen alle True Crime?

Das True Crime-Genre ist ein Phänomen, das in den letzten Jahren erst durch Podcasts und dann durch Filme, Serien und Dokumentationen bei Netflix und Co. an Beliebtheit gewann. Trotzdem bleibt es umstritten. Doch also worin liegt der Reiz, sich mit “wahren Verbrechen” auseinanderzusetzen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit einem Fan und einer Skeptikerin sprechen wir über den Erfolg von True Crime-Unterhaltung. Ob Wissensdurst oder Sensationslust: Es gibt viele Gründe es (nicht) zu schauen. Außerdem ist nicht jede Serie gleich und so rücken wird die besten und schlechtesten Vertreter in den Fokus.