Neue Vikings-Serie auf Netflix: Trailer entfesselt ein gigantisches Schlachtenepos

In wenigen Tagen startet Vikings: Valhalla auf Netflix. Aus diesem Anlass wurde nun ein epischer Trailer veröffentlicht, der uns Einblick in der actionreiche Treiben der Serie gewährt.

Der Historienepos Vikings geht in Form der Nachfolgeserie Vikings: Valhalla auf Netflix weiter. Bereits im Januar haben wir in Form eines düsteren Teaser-Trailers einen ersten Einblick in das raue Wikinger-Spektakel erhalten. Jetzt zeigt uns ein langer Trailer, was uns im Detail erwartet. Netflix protzt vor allem mit Schauwerten.

Die Geschichte von Vikings: Valhalla ist rund 100 Jahre nach der Mutterserie angesiedelt. Im Mittelpunkt der Ereignisse befinden sich daher neue Figuren. Die wichtigsten sind Leif Eriksson (Sam Corlett), seine Halbschwester Freydis Eriksdottir (Frida Gustavsson) und Harald Harada (Leo Suter), der Sohn des dänischen Königs.

Netflix enthüllt neuen Trailer zu Vikings: Valhalla

Vikings: Valhalla - S01 Trailer (Deutsch) HD

Michael Hirst, seines Zeichens Schöpfer des Originals, kehrt auch für die neue Vikings-Serie zurück. Dieses Mal hält er die kreativen Zügel aber nicht allein in Händen. Unterstützt wird er von Jeb Stuart, der zuletzt die vierteilige Miniserie Der Befreier auf Netflix in Stellung gebracht hat. Gemeinsam werden sie als Serienschöpfer geführt.



Ob das Ergebnis gelungen ist, werden wir ab dem 25. Februar 2022 auf Netflix herausfinden. Eine gute Nachricht gibt es jetzt schon: Die 2. Staffel des Vikings-Ablegers wurde bereits abgedreht und befindet sich somit in der Postproduktion. Allzu lang werden wir folglich nicht auf Nachschub warten müssen.

