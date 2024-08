Neue Yellowstone-Folgen kommen in Deutschland noch dieses Jahr ‒ aber nicht auf Netflix

Yellowstone geht mit den finalen Folgen der 5. Staffel im November in die letzte Runde. Jetzt steht fest, wann und wo ihr das Serienfinale in Deutschland schauen könnt.

Seit über einem Jahr warten Western-Fans auf den zweiten Teil der 5. Staffel von Yellowstone, die durch Verzögerungen im Rahmen der Streiks in Hollywood und den Ausstieg von Kevin Costner massiv verzögert wurde. Im Herbst 2024 ist es endlich soweit und das Serienfinale läuft über die TV-Bildschirme in den USA. Nun steht dazu fest, wann und wo es die letzten Folgen in Deutschland zu sehen geben wird. Netflix-Abonennt:innen müssen jetzt ganz stark sein.

Yellowstone-Finale kommt schon im November 2024 nach Deutschland

Vor wenigen Wochen hat ein erster Teaser das Startdatum der finalen Yellowstone-Folgen in den USA bekanntgegeben. Demnach flimmert der zweite Teil der 5. Staffel am 10. November 2024 über die US-Bildschirme bei Paramount Network. Wie der deutsche Pay-TV-Sender AXN Black nun in einer Pressemitteilung verkündete, werden die Folgen in Deutschland ihre Premiere ebenfalls noch im November auf dem Sender feiern.

Der Sender hatte sich auch bei den bisherigen Yellowstone-Staffeln die Rechte an der Erstausstrahlung im deutschsprachigen Raum gesichert. Bis zur fünften Staffel mussten Fans jedoch immer mit einer beachtlichen Wartezeit zwischen US-Start und deutschem Start rechnen ‒ so strichen nach dem US-Start von Staffel 4 etwa neun Monate ins Land, bis AXN die Folgen den deutschen Fans zur Verfügung stellte.

Schaut hier den Teaser zu Staffel 5 Teil 2:

Yellowstone - S05b Teaser Trailer (English) HD

Beim ersten Teil von Staffel 5 fiel die Wartezeit dann schon deutlich geringer aus. Nur eine Woche nach US-Start waren die Folgen bei AXN auch in Deutschland zu sehen ‒ allerdings nur im englischen Original mit Untertiteln. Die deutsche Synchronfassung ließ wiederum vier Monate auf sich warten. Somit ist damit zu rechnen, dass auch Staffel 5 Teil 2 zunächst im englischen Original mit Untertiteln bei AXN erscheinen wird, bevor die deutsche Synchronfassung zur Verfügung steht. Der Sender will genaue Daten noch bekanntgeben.

Netflix-Fans warten immer noch auf Yellowstone Staffel 5

AXN Black ist ein Pay-TV-Sender von Sony und kann unter anderem als Zusatz-Channel bei Amazon Prime Video kostenpflichtig dazugebucht werden. Wer sich das nicht gönnen möchte, muss sich auf deutlich längere Wartezeiten einstellen. Wann die neuen Folgen zu Paramount+ ins Streaming-Abo kommen, steht noch nicht fest. Auf den ersten Teil von Staffel 5 warteten Paramount-User:innen fast ein ganzes Jahr. Bei Netflix ist Staffel 5 Teil 1 dagegen immer noch nicht erschienen.

Alles, was ihr zu Yellowstone Staffel 5 Teil 2 wissen müsst, könnt ihr bis dahin hier nachlesen.

Podcast: Warum Yellowstone so enorm erfolgreich ist

Wir fragen uns schon seit langem: Welche Serie beerbt eigentlich Game of Thrones, Breaking Bad oder The Walking Dead? Eine Antwort lautet: Yellowstone

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären wir, warum das Familiendrama Fans von GOT und Succession beglücken könnte und was es mit der Krise hinter den Kulissen auf sich hat.