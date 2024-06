Yellowstone-Rückkehr steht nach fast 2 Jahren Pause endlich fest: Teaser enthüllt Startdatum zum großen Finale

Yellowstone endet in wenigen Monaten: Die Serie von Taylor Sheridan hat den Start ihrer letzten Folgen verkündet. Kevin Costner kehrt in Staffel 5 allerdings nicht zurück.

Yellowstone steuert unaufhaltsam auf das eigene Serienfinale zu. Nun hat die Serie per kurzem Video offiziell ihr Startdatum von Staffel 5 Teil 2 bekannt gegeben. Der Abschied erfolgt mit einem Abstand von fast zwei Jahren zu den vorigen Episoden.



Nach 22 Monaten Wartezeit kehrt Yellowstone ein letztes Mal mit Staffel 5 zurück

Am 31. Dezember 2022 ging Yellowstone in den USA beim Sender Paramount Network in die Midseason-Pause. Damals ahnte wohl noch niemand, dass es nach Staffel 5, Folge 8 Jahre dauern würde, bis Episode 9 die Geschichte fortsetzten würde. Doch jetzt ist der Anfang vom Ende sicher: Yellowstone kehrt am 10. November 2024 in den USA zurück, wie das erste Teaser-Video verkündet.

Schaut die Yellowstone-Ankündigung der letzten Folgen von Staffel 5

Yellowstone - S05b Teaser Trailer (English) HD

Seit dem Ende des ersten Teils von Staffel 5 ist viel passiert: Im Streit zwischen Kevin Costner und Serienschöpfer Taylor Sheridan geriet Yellowstone in die Krise. Vor einem Jahr wurde dann das plötzliche Ende der Erfolgsserie mit Staffel 5 erklärt. Die kommenden Folgen werden also die letzten sein, bevor die Sequel-Serie 2024 die Geschichte der überlebenden Familienmitglieder fortführt. Außerdem erweitern die Prequel-Serien 1883 und 1923 das Western-Universum der Duttons in die Vergangenheit.

Die finalen Episoden von Yellowstone werden den Konflikt innerhalb der Familie, insbesondere zwischen Jamie (Wes Bentley) und Beth Dutton (Kelly Reilly), an den Siedepunkt treiben. Es wird erwartet, dass nicht alle diese Auseinandersetzung überleben. Von einem wissen wir allerdings jetzt schon, dass wir ihn nicht wiedersehen werden: Inzwischen ist sicher, dass Kevin Costner nicht zu Yellowstone zurückkehren wird. Wie er ohne einen letzten Auftritt aus der Serie geschrieben wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Yellowstone streamen: Wann startet Staffel 5, Teil 2 in Deutschland?

Ein offizieller deutscher Start von Staffel 5b wurde hierzulande noch nicht verkündet. Zuletzt kamen die Yellowstone-Serien immer mit einiger Verzögerung bei uns an und wurden zunächst von Sony AXN und MagentaTV gezeigt, bevor sie zu Paramount+ * kamen. Ob sich diese Art der Veröffentlichung mit dem gesteigerten Interesse an Yellowstone (dieses Jahr kamen die ersten 3 Staffeln zu Netflix, Amazon und RTL+) ändern wird, ist nicht bekannt.

Auch nach dem Yellowstone-Ende müssen Fans sich außerdem nicht ganz von Taylor Sheridans Western-Welt verabschieden, denn bald sollen insgesamt 6 Serien zum Yellowstone-Universum gehören.

Podcast: Warum Yellowstone so enorm erfolgreich ist

Wir fragen uns schon seit langem: Welche Serie beerbt eigentlich Game of Thrones, Breaking Bad oder The Walking Dead? Eine Antwort lautet: Yellowstone.

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären wir, warum das Familiendrama Fans von GOT und Succession beglücken könnte und was es mit der Krise hinter den Kulissen auf sich hat.