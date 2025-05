Neue Yellowstone-Serie über Fanliebling ist offiziell bestellt: Dieser Dutton ist Cowboy und Elite-Soldat

Ein erstmals im März angedachtes Yellowstone-Spin-off hat jetzt offiziell grünes Licht bekommen. Damit wird ein beliebter Charakter aus der Originalserie ins Rampenlicht gerückt.

Yellowstone ist vorbei, doch Serienableger aus dem Westernkosmos von Taylor Sheridan werden uns noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Unter anderem durch ein Spin-off, das erstmals im März dieses Jahres erwähnt wurde und nun nicht für Paramount+, sondern das kostenlos empfangbare TV-Network CBS in Auftrag gegeben wurde.

Der Arbeitstitel der neuen Serie lautet Y: Marshals und bezieht sich auf einen vielseitig fähigen Yellowstone-Fanliebling.

Neue Yellowstone-Serie ist bestellt: Sie dreht sich um Kayce Dutton

Wie Variety berichtet, wurde das neue Yellowstone-Format für die Midseason, also Anfang 2026, geordert. In zunächst 13 Episoden wird es darin um Yellowstone-Fanliebling Kayce Dutton gehen, der erneut von Luke Grimes dargestellt wird. Er ist das jüngste Kind der Duttons aus der Yellowstone-Mutterserie und macht sich in seiner eigenen Krimiserie als Revolverheld mit Dienstmarke einen Namen.

In der offiziellen Serienbeschreibung von CBS heißt es zur Kayce-Serie:

Nachdem er die Yellowstone-Ranch hinter sich gelassen hat, schließt sich Dutton einer Eliteeinheit von US Marshals an und kombiniert seine Fähigkeiten als Cowboy und Navy SEAL, um in Montana für Gerechtigkeit zu sorgen. Dort müssen er und seine Teamkollegen Familie, Pflicht und die hohen psychologischen Kosten unter einen Hut bringen, die damit verbunden sind, als letzte Verteidigungslinie im Krieg gegen die Gewalt in der Region zu dienen.

Weitere Yellowstone-Spin-offs sind ebenfalls in der Pipeline

Klingt also nach einem typischem Network-Procedural über US-amerikanische Gesetzeshüter, bei denen stets offensichtlich ist, wer die Guten sind. Yellowstone-Mastermind Taylor Sheridan ist diesmal nur als Produzent beteiligt, den Showrunner-Posten hat Spencer Hudnut inne, der vorher an der Serie SEAL Team gearbeitet hat.

Mindestens vier weitere Westernserien über die Duttons sind bereits in der Mache: The Madison mit Michelle Pfeiffer und Kurt Russell soll noch 2025 an den Start gehen, in den Jahren darauf können Fans sich darüber hinaus über den Ableger mit Beth und Rip sowie Yellowstone: 6666 und 1944 freuen. Abgeschlossen sind mittlerweile die ersten Spin-offs 1883 und 1923.

Auf Sattel des wiederbelebten Western-Trends sind übrigens auch schon andere aufgesprungen. So zum Beispiel Netflix, wo seit diesem Frühling die Serie Ransom Canyon streambar ist, die sich schon den ein oder anderen Yellowstone-Vergleich gefallen lassen musste.