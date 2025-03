Yellowstone-Überraschung: Fanliebling soll eigene Serie bekommen, die 2 riesige Änderungen für das Westen-Universum mit sich bringt

Nach dem Ende von Yellowstone bekommen nicht nur Beth und Rip eine Spin-off-Fortsetzung. Auch Luke Grimes soll als Kayce Dutton in einer eigenen Serie zurückkehren.

Das Western-Franchise rund um den Serien-Hit Yellowstone scheint sich ein Beispiel an The Walking Dead zu nehmen. Nach dem Ende der Zombie-Serie wurden die Geschichten verschiedener Charaktere mit neuen Spin-offs fortgesetzt. Und das trifft nun wohl auch auf die Familie Dutton zu.

Seit einiger Zeit ist bekannt, dass die Yellowstone-Figuren Beth und Rip in einer eigenen Sequel-Serie demnächst zurück auf die Bildschirme kehren sollen. Jetzt soll ein weiteres Spin-off in der Mache sein, das sich Luke Grimes' Charakter Kayce Dutton widmet und mit zwei spannenden Neuerungen für das Yellowstone-Universum überrascht.

Yellowstone-Spin-off mit Kayce Dutton soll eine Fall-der-Woche-Serie werden

Wie der zuverlässige Branchen-Newsletter Puck berichtet (via Deadline ), befindet sich das neue Yellowstone-Spin-off aktuell beim TV-Sender CBS in der Entwicklung. Es wäre die erste Serie aus dem Western-Franchise, die nicht für den Kabelsender Paramount Network oder den Streaming-Dienst Paramount+ entsteht. Der Sender CBS gehört dem Unternehmen Paramount Global.



Eine weitere Neuerung wäre das Format der Serie, die dem Bericht zufolge als Procedural nach dem Fall-der-Woche-Prinzip erzählt werden soll. Alle bisherigen Yellostone-Serien erzählten hingegen durchgehende Geschichten. Aktuell ist nicht bekannt, wie stark Yellowstone-Mastermind Taylor Sheridan in das Projekt involviert ist. Entwickelt wird die Serie von Spencer Hudnut, der zuvor als Showrunner an der Serie SEAL Team beteiligt war.

Konkrete Informationen zur Handlung gibt es abseits der Rückkehr von Luke Grimes bislang nicht. Deadline will von Quellen jedoch erfahren haben, dass Kayces Vergangenheit bei den Navy Seals eine Rolle spielen könnte.

Achtung, Spoiler: Am Ende von Yellowstone verkaufte Kayce Dutton das Land seiner Familie an den indigenen Stamm von Thomas Rainwater und sicherte sich dabei ein Fleckchen Grund, auf dem er mit seiner Frau Monica und Sohn Tate eine eigene kleine Ranch betreibt. Seinen Job als Livestock-Agent hing er an den Nagel. Das hart erkämpfte Leben in Frieden könnte jetzt bald schon wieder vorbei sein. Spoiler Ende.

Ob das Kayce Dutton-Spin-off tatsächlich eine offizielle Serienbestellung erhalten wird, könnte sich schon in wenigen Wochen klären. Im Mai stellen die großen US-Networks im Rahmen des Upfront-Events ihr Programm für die kommende TV-Saison vor. Vielleicht gesellt sich der Yellowstone-Ableger bereits im kommenden Herbst zum CBS-Portfolio, zu dem unter anderem auch das NCIS-Franchise, die Serien Tracker, FBI und Fire Country sowie eine neue Blue Bloods-Serie zählen.

Das Yellowstone-Universum wächst: Diese Serien sollen kommen

Aktuell umfasst das Yellowstone-Franchise drei Serien. Dazu gehören neben der abgeschlossenen Originalserie bisher die beiden Prequel-Serien 1883 und 1923. Darüber hinaus befinden sich aktuell fünf weitere Spin-offs in Planung, die unterschiedliche Zeitpunkte der Yellowstone-Timeline aufgreifen:

The Madison – ein Spin-off über eine neue Familie in Montana, das nach dem Ende von Yellowstone spielt



Beth und Rip Spin-off – Fortsetzung der Geschichte von Beth und Rip nach dem Yellowstone-Finale

Kayce Dutton Spin-off – Fortsetzung der Geschichte von Kayce nach dem Yellowstone-Finale



1944 – ein weiteres Prequel über die nächste Dutton-Generation nach 1923



Yellowstone: 6666 – ein Spin-off über die 6666-Ranch in Texas



Die kommenden Yellowstone-Serien befinden sich aktuell in unterschiedlichen Phasen der Entwicklung. In greifbarer Nähe ist bisher nur das Spin-off The Madison, dessen Dreharbeiten seit Dezember 2024 abgeschlossen sind. Die Serie erscheint im Laufe des Jahres voraussichtlich bei Paramount+.