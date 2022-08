Neuen Herr der Ringe-Filmen über Aragorn, Gandalf und Gollum steht jetzt nichts mehr im Weg

Die Herr der Ringe-Rechte wechseln den Besitzer. Fortan ist der schwedische Medienkonzern Embracer für den Ausbau der Marke im Filmbereich verantwortlich.

In wenigen Tagen startet bei Amazon Prime die aufwendige Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Es ist das erste Live-Action-Projekt aus dem Mittelerde-Kosmos seit dem Finale von Peter Jacksons Hobbit-Trilogie. In Zukunft könnten uns jedoch noch viele weitere Ableger erwarten, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Der Hollywood Reporter fasst zusammen: Der schwedische Medienkonzern Embracer hat sich die Rechte an zwei Schlüsselwerken von J.R.R. Tolkien gesichert: Der Herr der Ringe und Der Hobbit. Zuvor lagen die Rechte bei der Saul Zaentz Company, die diese vom Tolkien Estate und HarperCollins übernommen hatte.

Der Herr der Ringe und Der Hobbit: Der Ausbau des Mittelerde-Kosmos geht weiter

Ab sofort kann Embracer über neue Herr der Ringe-Filme entscheiden. Dazu kommen Videospiele, Brettspiele, Themenparks, Bühnenproduktionen und sämtliches Merchandise, das mit Tolkiens Werk verbunden ist. HarperCollins besitzt weiterhin die Print-Rechte. Die Amazon-Serie hat nichts mit dem Deal zu tun.

Hier könnt ihr den Trailer zu Die Ringe der Macht schauen:

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - S01 Teaser Trailer 3 (Deutsch) HD

Konkrete Herr der Ringe-Projekte, die uns in Zukunft aus dem Hause Embracer erwarten, stehen derzeit noch nicht fest. Es besteht die Möglichkeit, Filme umzusetzen, die sich "um ikonische Figuren wie Gandalf, Aragorn, Gollum, Galadriel, Eowyn und viele andere" drehen. Wir sollten also schon mal Ausschau halten, welcher Schauspieler in Zukunft eine junge Version von Aragorn spielen könnte.

Die Ringe der Macht startet am 2. September 2022 bei Amazon Prime.

