Avatar 2 ist länger als manche Netflix-Serien – doch das kann sich noch ändern

Die offizielle Laufzeit von Avatar 2 beträgt gerade über drei Stunden. Da James Cameron noch an dem Sci-Fi-Blockbuster arbeitet, muss das aber nicht final sein.

Vor Monaten hatte James Cameron schon eine klare Ansage an genervte Fans, die sich über die Laufzeit von sehr langen Filmen beschwerten. Wenn seine Kinder es schaffen, 5-stündige Serien am Stück zu schauen, sollten drei Stunden lange Kinofilme keine unmögliche Herausforderung sein.

Damals wurde schon vermutet, dass Avatar 2: The Way of Water als heißerwartetster Sci-Fi-Blockbuster des Jahres drei Stunden lang werden könnte. Jetzt ist eine offizielle Laufzeit bekannt, die sich trotzdem auf den letzten Metern vor dem Kinostart nochmal ändern kann.

Schaut hier noch einen Avatar 2-Trailer:

Avatar: The Way of Water - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Avatar 2 hat gerade wirklich eine Länge von über drei Stunden

Wie der Hollywood Reporter enthüllte, geht das Avatar-Sequel rund 3 Stunden und 10 Minuten. Damit toppt der Sci-Fi-Blockbuster die Laufzeit von Avengers 4: Endgame und ist länger als so manche Netflix-Serienstaffel wie How to Sell Drugs Online (Fast) oder I Am Not Okay With This.

Screen Rant weist durch Informationen von Quellen gleichzeitig darauf hin, dass der Final Cut von Avatar 2 noch nicht fertiggestellt ist. Weniger als zwei Monate vor dem Kinostart arbeitet James Cameron immer noch an letzten Änderungen für die Fortsetzung, was sich auch nochmal auf die Laufzeit auswirken kann.

Nach Camerons selbstbewusst-protzigen Aussagen über die Laufzeit von Filmen ist es aber immer wahrscheinlicher, dass Avatar 2: The Way of Water wirklich die drei Stunden Länge sprengt. In Kürze wissen wir sicher mehr. Ab dem 14. Dezember läuft das Sci-Fi-Ereignis des Jahres dann endlich bei uns in den Kinos.

Wie findet ihr es, wenn Avatar 2 wirklich 3 Stunden und 10 Minuten lang ist?