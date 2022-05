Neuer Chris Hemsworth-Film bei Netflix: Der abgefahrene Drogenexzess endet im Trailer blutig

Bevor Chris Hemsworth als Tyler Rake in Extraction 2 zurückkehrt, mischt er Netflix mit dem stylishen Science-Fiction-Film Der Spinnenkopf auf. Wir haben den ersten Trailer für euch.

Chris Hemsworth beweist sich als einer der größten Film-Stars des Jahres. Gleich drei vielversprechende Produktionen kündigen sich mit dem australischen Schauspieler an. Während er im Marvel Cinematic Universe einmal mehr als Donnergott Thor unterwegs ist, tobt er sich bei Netflix in der Extraction-Fortsetzung aus.



Dazu kommt noch ein weiteres Original, das exklusiv bei dem Streaming-Dienst seine Premiere feiert: Der Spinnenkopf. Nachdem vor ein paar Wochen die ersten Bilder aus dem stylishen Science-Fiction-Film eingetroffen sind, gibt es jetzt einen ausführlichen Trailer, der uns ein genaueres Bild von einer Zukunft voller Drogen verschafft.

Netflix-Trailer zu Der Spinnenkopf mit Chris Hemsworth

Der Spinnenkopf - Trailer (Deutsch) HD

Bei Der Spinnenkopf handelt es sich um eine Verfilmung von George Saunders Kurzgeschichte Escape from Spiderhead, die 2010 im New Yorker erschienen ist. Die Deadpool-Autoren Rhett Reese und Paul Wernick haben sich der Vorlage angenommen und mit Tron Legacy-Regisseur Joseph Kosinski den Film umgesetzt.

© Netflix Der Spinnenkopf

Die Handlung erzählt von Sträflingen in einem futuristischen Gefängnis, die ihre Haftstrafe verkürzen können, wenn sie sich als Freiwillige für medizinische Experimente zur Verfügung stellen. Getestet werden Drogen, die Gefühle und Wahrnehmung verändern. Wie so oft in solchen dystopischen Szenarien steckt dahinter jedoch mehr.

Neben Hemsworth gehören Birds of Prey-Star Jurnee Smollett und Miles Teller zum Cast. Teller ist in Kürze auch im neuen Top Gun-Film zu sehen, der ebenfalls von Kosinski inszeniert wurde. Der Spinnenkopf feiert am 17. Juni 2022 seine Premiere auf Netflix.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Mai 2022

Ihr seid auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps? Wir haben im Podcast die besten neuen Serien gesammelt, die im Mai 2022 bei Netflix, Amazon und Co. starten.

Neben der Star Wars-Serie Obi-Wan Kenobi bei Disney+ und der langerwarteten Netflix-Rückkehr Stranger Things erwarten uns einige weitere Highlights im Mai. Wir haben die großen Streaming-Dienste abgeklappert und sprechen unsere Empfehlungen aus.

