Neuer Sci-Fi-Film bei Netflix mit Chris Hemsworth verspricht abgefahrenen Drogenexzess

Nach Tyler Rake: Extraction schlägt Thor-Star Chris Hemsworth dieses Jahr bei Netflix mit einem neuen Film auf. Es handelt sich um den Sci-Fi-Kracher Spiderhead von Tron Legacy-Regisseur Joseph Kosinski.

In wenigen Monaten kehrt Chris Hemsworth als Thor auf die große Leinwand zurück und führt ein neues MCU-Abenteuer an. Es ist jedoch nicht der einzige große Film mit dem Marvel-Star, das uns im Sommer erwartet. Netflix verkündete kürzlich den Start von Spiderhead, der Hemsworth in eine nahe Zukunft voller Drogen schickt.



Bei Spiderhead handelt es sich um eine Verfilmung von George Saunders Kurzgeschichte Escape from Spiderhead, die 2010 im New Yorker erschienen ist. Die Deadpool-Autoren Rhett Reese und Paul Wernick haben sich der Vorlage angenommen und mit Tron Legacy-Regisseur Joseph Kosinski den Film umgesetzt.

Neuer Sci-Fi-Film bei Netflix: Erster Blick in Spiderhead mit Chris Hemsworth

Auf Twitter teilt Netflix die ersten Bilder aus dem Film und verrät das Startdatum: Spiderhead trifft am 17. Juni 2022 bei dem Streaming-Dienst ein – rund drei Wochen vor dem Kinostart von Thor 4: Love and Thunder. Dem Blockbuster-Sommer mit Chris Hemsworth steht somit nichts mehr im Weg.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Spiderhead erzählt von Sträflingen in einem futuristischen Gefängnis, die ihre Haftstrafe verkürzen können, wenn sie sich als Freiwillige für medizinische Experimente zur Verfügung stellen. Getestet werden Drogen, die Gefühle und Wahrnehmung verändern. Wie so oft in solchen dystopischen Szenarien steckt dahinter jedoch mehr.

Neben Hemsworth gehören Birds of Prey-Star Jurnee Smollett und Miles Teller zum Cast von Spiderhead. Teller ist demnächst auch im neuen Top Gun-Film zu sehen, der ebenfalls von Kosinski inszeniert wurde. Abseits davon könnte uns dieses Jahr mit Tyler Rake: Extraction 2 noch ein weiterer Hemsworth-Film bei Netflix erwarten.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im April 2022

Ihr seid auf der Suche nach Streaming-Tipps? Wir sind die Serienstarts bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. im April 2022 durchgegangenen und verraten euch im Podcast, welche Serie sich wirklich lohnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Drei spektakuläre Zeitreise-Serien, die beste deutsche Comedy-Show oder die finale Staffel des Breaking Bad-Spin-offs Better Call Saul: Im April gibt es einige interessante Serien zu entdecken. Alle Details erfahrt ihr im Podcast.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Freut ihr euch auf Spiderhead mit Chris Hemsworth?