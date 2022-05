Neuer DC-Kracher: Dwayne Johnsons hautenges Black Adam-Kostüm sieht aus, als würde es gleich reißen

Der DC-Blockbuster Black Adam kündigt sich mit einem neuen Bild an. Dwayne Johnson posiert im hautengen Superhelden-Kostüm. Wenn er seine Muskeln noch mehr anspannt, reißt es womöglich.

Nach dem Erfolg von The Batman mit Robert Pattinson bereitet Warner Bros. den Kinostart des nächsten großen DC-Films vor. In dem heiß erwarteten Black Adam wird Dwayne Johnson erstmals ins Comic-Universum eintauchen. Während wir auf den ersten richtigen Trailer warten, teilt Johnson ein neues Bild von den Dreharbeiten.

Johnson befindet sich auf einer mechanischen Vorrichtung vor einer Green- oder Bluescreen, die offenbar dazu dient, seinen Superhelden fliegen zu lassen. Wir sehen die Kamera und das Mikrofron. Im Zentrum des schwarz-weißen Schnappschusses befindet sich Johnson, der seinen hautengen Black Adam-Anzug präsentiert.

Neuer DC-Blockbuster: Dwayne Johnson präsentiert sein Black Adam-Kostüm

In der Bildbeschreibung auf Instagram erklärt Johnson, dass sich die Produktion in den letzten Zügen befindet. Obwohl er im Lauf seiner Karriere viele großartige Figuren gespielt hat, konnte er zu keiner anderen eine solch starke Verbindung aufbauen wie zu Black Adam. Wie es aussieht, ist nicht nur das Kostüm maßgeschneidert.

Auch wenn wir immer noch nicht wissen, welche Geschichte der Black Adam-Film erzählt, gibt uns Johnson den Hinweis, dass sich die Hierarchie im DC-Universum mit seiner Ankunft verändern wird. Was damit genau gemeint ist, erfahren wir spätestens am 20. Oktober 2022, wenn Black Adam in die deutschen Kinos kommt.

Podcast: Wie gut ist The Batman mit Robert Pattinson?

Die dieser Ausgabe des Podcasts Leinwandliebe geht es um den neusten DC-Film, der uns Robert Pattinson als dunklen Ritter in einem kaputten Gotham City vorstellt.

Wie schlägt sich Pattinson bei seinem DC-Debüt? Wie düster kann Gotham in Szene gesetzt werden? Und wie unterscheidet sich The Batman zu vorherigen Batman-Filmen? All das erfahrt ihr im Podcast.

Wie gefällt euch Dwayne Johnsons Black Adam-Kostüm?