Neuer Fantastic Four-Trailer entfesselt apokalyptischen Bösewicht: "Eure Welt ist zum Sterben vorgesehen!"

Marvel-Fans dürfen sich dieses Jahr auf ein frisches Fantastic Four-Team freuen, das es mit gleich zwei galaktischen Bösewichten aufnimmt. Seht hier den neuen Trailer zu Fantastic Four: First Steps.

Nachdem die Thunderbolts* als neues Marvel-Team die Kinos unsicher machen und uns die altbekannten Avengers nächstes Jahr wieder in den Lichtspielhäusern erreichen, gibt es diesen Sommer noch ein anderes Superhelden-Team, das auf die große Leinwand zurückkehrt.

In The Fantastic Four: First Steps geht es für die vier Held:innen in eine alternative Dimension von New York City, wo sie es mit einem großen Bösewicht und seiner mysteriösen Gefährtin zu tun bekommen. Seht hier den neuen deutschen Trailer zu Fantastic Four: First Steps:

Neuer Trailer zu Fantastic Four: First Steps zeigt uns mehr vom Silver Surfer

In Fantastic Four: First Steps müssen die vier Superheld:innen ihre übernatürliche Stärke mit ihrem einzigartigen Familienband in Einklang bringen, während sie die Welt vor dem gefährlichen Weltraumgott Galaktus sowie seiner rätselhaften Begleiterin Silver Surfer verteidigen müssen. Denn Galaktus plant, den gesamten Planeten Erde und jede Menschenseele darauf zu verschlingen.

Dass der Kampf gegen die Fieslinge kein einfaches Unterfangen wird, zeigt uns der neue Trailer nun schon ausführlicher. So schreit Julia Garner (The Assistant) in ihrer Rolle als silberne Bösewichtin: "Eure Welt ist zum Sterben vorgesehen!" Ob die Fantastic Four ihre Familienprobleme überwinden und gemeinsam gegen die Bedrohung vorgehen können, erfahren wir wohl oder übel erst in wenigen Monaten im Kino.

Das fantastische neue Team besteht aus The Last of Us-Star Pedro Pascal als Reed Richards alias Mister Fantastic, Vanessa Kirby (The Crown) als Sue Storm alias Invisible Woman, Joseph Quinn (Stranger Things) als Johnny Storm alias Human Torch und Ebon Moss-Bachrach (The Bear) als Ben Grimm alias Thing. In die Rolle von Galaktus schlüpft Ralph Ineson (Game of Thrones). Für die Regie zeichnet Matt Shakman (WandaVision) verantwortlich.

Wann kommt Fantastic Four: First Steps ins Kino?

Der neue Marvel-Kracher erreicht uns schließlich als dritter diesjähriger Film aus der Superhelden-Schmiede am 24. Juli 2025 in den deutschen Kinos.