Daredevil Born Again Staffel 2 kommt früher als gedacht: So bald geht es mit der Marvel-Serie weiter

Daredevil: Born Again hat uns gerade erst mit einem knallharten Finale auf Disney+ zurückgelassen. Staffel 2 soll jedoch früher kommen als gedacht.

Nachdem Daredevil-Fans über sechs Jahre auf eine Fortsetzung der beliebten Superhelden-Serie von Netflix warten mussten, debütierte Neuanstrich Daredevil: Born Again vor wenigen Wochen endlich mit der 1. Staffel auf Disney+.

Während uns das knallharte Finale noch immer in den Knochen steckt, dürfen sich Fans von Charlie Cox' Rächer jetzt schon auf frohe Kunde um die Fortsetzung der Marvel-Serie freuen. Denn Staffel 2 soll früher kommen als gedacht.

Daredevil: Born Again Staffel 2 soll im März 2026 zu Disney+ kommen

Wie Serienschöpfer Dario Scardapane in einem Instagram-Post zum großen Staffel 1-Finale von Daredevil: Born Again verkündete, wird die 2. Staffel schon im März 2026 auf Disney+ zurückkehren:

Es hat alles dorthin geführt... Es ist so ein Mix der Emotionen, während wir Staffel 1 beenden. Ich bin dem Cast, der Crew und dem Studio für ihre Zuversicht und Hingabe so dankbar. [...] Und ja, Staffel 2 kommt im März 2026.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Damit erreichen uns die neuen Folgen früher als ursprünglich angenommen. Auch wenn die Serie bereits im Februar mit den Dreharbeiten für Staffel 2 in New York begonnen hat, wurde der Start bisher nur für das Jahr 2026 angesetzt. Während wir eine Veröffentlichung in der ersten Jahreshälfte vermutet hatten, soll die neue Season nun tatsächlich fast genau ein Jahr nach Staffel 1 auf Disney+ erscheinen. Die neue Season wird wieder acht Episoden umfassen.

Auch der Punisher kehrt 2026 zu Disney+ zurück

Mavel-Fans dürfen sich im nächsten Jahr darüber hinaus auf ein The Punisher-Special auf Disney+ freuen. In dem etwa einstündigen Spin-off-Film soll Jon Bernthal als Frank Castle in einer eigenen Geschichte zurückkehren.

Was wir über die 1. Staffel von Daredevil: Born Again denken, könnt ihr in unserem Podcast hören:

Podcast-Review: Lohnt sich Daredevil Born Again bei Disney+?

Matt Murdock (Charlie Cox) kehrt als blinder Rächer bei Disney+ zurück. Ob sich Daredevil: Born Again lohnt, loten wir für euch aus – zunächst in einem spoilerfreien Teil, dann in einer Besprechung der ersten zwei Folgen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wo ähnelt Daredevil: Born Again der vorangegangenen Netflix-Serie und wo unterscheidet sie sich? Wie gehen wir mit den einschneidenen ersten 15 Minuten um und wie viel MCU-Anbindung sollten wir noch erwarten? Figuren, Eindrücke und die Serien-Neugeburt im zweiten Anlauf diskutieren wir im Podcast.