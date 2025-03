Neuer Fantasy-Blockbuster verdrängt jetzt sogar Star Wars aus der Top 5 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten

Das Blockbuster-Phänomen des Jahres geht weiter: Der Fantasy-Film Ne Zha 2 hat gerade Star Wars: Das Erwachen der Macht aus der Top 5 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten verdrängt.

Die Blockbuster-Saison liegt eigentlich noch vor uns, aber einer der größten Filme 2025 steht schon fest. Das chinesische Fantasy-Abenteuer Ne Zha 2 hat in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen gesorgt. Im Februar schaffte Ne Zha 2 es als erster Film, eine Milliarde Dollar in einem einzigen Land einzuspielen. Im März brach er die 2-Milliarden-Grenze und wurde zum einnahmenstärksten Animationsfilm überhaupt. Jetzt ist das Abenteuer in die Top 5 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten eingestiegen.

Der Fantasy-Film verdrängt Star Wars 7 aus der Top 5

Am Wochenende vermeldete die chinesische Ticketplattform Maoyan (via Deadline ), dass Ne Zha 2 weltweit rund 2,085 Milliarden Dollar eingenommen hat. Der Großteil des Einspiels stammt aus der Volksrepublik China.

Mit dem aktualisierten Box Office-Ergebnis verdrängt das Fantasy-Abenteuer Star Wars 7: Das Erwachen der Macht (2,068 Milliarden Dollar) und sichert sich einen Platz unter den fünf erfolgreichsten Filmen aller Zeiten.

Die Top 5 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten:

Die Angaben sind nicht inflationsbereinigt.

Laut Box Office Mojo hat Ne Zha 2 in den USA bislang knapp 20 Millionen Dollar eingenommen und 10 Millionen in den restlichen internationalen Märkten außerhalb Chinas. Einige Länder werden den Film noch ausspielen. Deswegen richten sich alle Augen auf James Camerons Titanic, dessen Platzierung als Nächstes fallen könnte.

Wo wir bei James Cameron sind: Wer hätte Anfang des Jahres gedacht, dass sich Avatar 3: Fire and Ash bei seinem Start am 17. Dezember 2025 nicht nur an den drei anderen Cameron-Filmen in der Top 5 messen wird, sondern auch an einem Animationsfilm mit einem Budget von geschätzt 80 Millionen Dollar?

Der Fantasy-Film erzählt eine chinesische Sage neu

Der Animationsfilm von Autor und Regisseur Jiaozi erzählt die Geschichte der Sagengestalt Ne Zha neu. Der Junge kommt als Wiedergeburt einer Gottheit mit besonderen Kräften zur Welt und hat, für sein Alter angemessen, allerhand Schabernack im Kopf. Dabei gerät er im ersten Film auch in Konflikt mit seinem besten Freund Ao Bing, bis die beiden sogar ihre Kräfte entfesseln und einander gegenüber treten müssen. In der Fortsetzung wird die Geschichte der beiden weiter erzählt, diesmal inklusive Meeresungeheuern.

Kommt Ne Zha 2 in deutsche Kinos?

Trinity CineAsia hat sich die Rechte für die Auswertung von Ne Zha 2 in mehreren internationalen Territorien gesichert und darunter ist auch Deutschland. Einen Starttermin gibt es noch nicht.