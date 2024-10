Neuer Fantasy-Film ab heute bei Netflix: Er verfilmt ein 38 Jahre altes Spiel und borgte das Set einer Mittelalter-Serie

Heute startet bei Netflix ein Fantasy-Film, der eine Familie der Gegenwart nach Jumanji-Vorbild in ein Spiel saugt ... wo sie sich im Mittelalter blutrünstigen Monstern stellen müssen.

Von Ouija bis zu Battleship (aka Schiffe versenken) wurden ja schon einige Spiele verfilmt. Sogar eine Filmversion von Monopoly ist in Planung. Doch der Netflix-Film, der am heutigen 23. Oktober 2024 als Fantasy-Abenteuer veröffentlicht wird, widmet sich lieber einem extrem beliebten Gesellschaftsspiel aus Frankreich: Die Werwölfe von Düsterwald.

Netflix-Fantasy: Die Werwölfe von Düsterwald verfilmt ein weltbekanntes Spiel

Fast alle haben auf einer Party mit Freunden oder im Kreis der Familie bestimmt schon einmal dieses Spiel gespielt, bei dem ein Täter umgeht und nachts Leute "ermordet". Von Runde zu Runde müssen dann alle Überlebenden diskutieren, wer die Leiche in ihrer Mitte auf dem Gewissen haben könnte. Der Netflix Fantasy-Film Die Werwölfe von Düsterwald greift genau das ab heute auf und stürzt eine nichtsahnende Familie nach dem Fund eines alten Spiels in die mittelalterliche Werwolfjagd.

Ohne genau zu wissen, wie das passiert ist, finden Großvater (Jean Reno), Vater (Franck Dubosc), Mutter (Suzanne Clément) und Kinder sich plötzlich im Jahr 1497 wieder, wo Hinrichtungen an der Tagesordnung stehen. Nur, wenn sie das Monster enttarnen, können sie wieder nach Hause. Doch was, wenn der Werwolf einer von ihnen ist?

Schaut hier den Trailer zu Netflix' Die Werwölfe vom Düsterwald

Die Werwölfe von Düsterwald - Trailer (Deutsch) HD

Das im Netflix-Film sogar mit dem gleichen Design aufgegriffene Spiel Die Werwölfe von Düsterwald * wurde 1986 von Philippe des Pallières und Hervé Marly in Frankreich als Les loups-garous de Thiercelieux veröffentlicht, einer Variante des ähnlichen Gesellschaftsspiels Mafia. International ist es als Werewolves of Millers Hollow bekannt.



Die Fantasy-Komödie, die ihre Figuren ähnlich wie Jumanji aus der Gegenwart in ihr Spiel hineintransportiert, wurde von Regisseur François Uzan (Schöpfer von Netflix' Lupin) in Tschechen gedreht und nutzte dabei laut Prague Reporter das Mittelalter-Set der Serie Knightfall. Serien-Fans können also schauen, ob sie einige Orte wiedererkennen.



Podcast mit Die Werwölfe von Düsterwald: 10 starke Netflix-Filme, die noch dieses Jahr starten

Ob Science-Fiction, Fantasy oder wahre Geschichten: 10 vielversprechende Netflix-Filme hat der Streamer sich für das Ende des Jahres 2024 aufgespart und wir stellen sie euch vor:

Von einem Oscar-Anwärter mit Denzel Washington über harte Action-Spektakel bis zu heiß erwarteten Animationsabenteuern wird euch mit diesen Netflix-Film-Highlights bis Weihnachten bestimmt nicht langweilig.

