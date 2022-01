Neuer Fehler in Harry Potter-Special: Weasley-Zwillinge verwechselt & der Draco-Darsteller reagiert

Das Harry Potter-Special sorgt weiter für Aufsehen. Ein neuer Fehler ist aufgetaucht, diesmal ist er allerdings deutlich witziger. Das Verwirrspiel der Weasley-Zwillinge geht weiter.

Erst gestern berichteten wir über die Verwechslung von Emma Watson im neuen Harry Potter-Special. In der nostalgischen Reunion, die ihr bei Sky Ticket streamen * könnt, wurde ein Kindheits-Foto von Emma Roberts verwendet. Da war einfach jemand ungründlich.

Bei dem neuen Fehler in Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts hingegen könnte es sich tatsächlich um einen Scherz handeln, wobei der oder die Urheber:in noch zu benennen wäre.

Schaut den Trailer zu Harry Potter-Reunion bei Sky

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts - Sky Trailer (English) HD

Das Harry Potter-Special hat die Weasley-Zwillinge verwechselt

In den Harry Potter-Filmen- und Büchern ist es ein Running-Gag: Die Zwillinge Fred (James Phelps) und George Weasley (Oliver Phelps) nutzen ihre Ähnlichkeit, um ihre Mitmenschen in den Wahnsinn zu treiben. Es kommt ständig zu echten oder nur scheinbaren, vorgespielten Verwechslungen, sodass einem die Weasley-Mutter Molly Weasley irgendwann nur noch leidtun kann.

Im Reunion-Special hat sich das jahrzehntelange Verwirrspiel nun gerächt. Die Bauchbinden in der Dokumentation wurden vertauscht, wie George-Darsteller Oliver Phelps selber feststellte und bei Instagram vorführte (via Entertainment Weekley ):

Es ist andersrum: Links sitzt Oliver, rechts James. Hier der Beweis, damit wir auch wirklich sichergehen können.

Oliver Phelps (George)

James Phelps (Fred)

So reagiert Draco-Darsteller Tom Felton auf den Fehler

Die Zwillinge sind zwar eineiig, allerdings bei weitem nicht identisch. Um das alles auf die Spitze zu treiben, outet sich Draco-Darsteller Tom Felton in den Kommentaren unter dem Post als Urheber der Verwechslung, natürlich nicht ernstgemeint.

© Instagram Tom Feltons Antwort

Es war mein Werk

Und dazu noch ein Schlangen-Emoji, um die sinistere Natur des Slytherin zu verdeutlichen. Wenn wir mal die Möglichkeit beiseite lassen, dass Felton tatsächlich seine Finger im Spiel hat, so gibt es doch deutlich wahrscheinlichere Auflösungen.

Entweder handelt es sich um einen kalkuliert eingebauten Fehler, um die Doku im Gespräch zu halten, was gar nicht so ungewöhnlich ist. In diesem Fall hielte sich die Peinlichkeit schließlich in Grenzen und kann auch als Inside-Joke der Harry Potter-Fandom ausgelegt werden. Oder irgendjemand hat tatsächlich einfach die Namen der Zwillinge verwechselt. Missetat begangen!

