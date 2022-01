Wie die Harry Potter-Reunion eine der ältesten Fan-Fantasien erfüllt

Die Harry Potter-Reunion lockte mit dem Versprechen, die drei großen Stars der Reihe wieder zusammenzuführen. Doch dann erfüllte sie einen ganz anderen Fan-Traum.

Das neue Jahr startete sehr emotional für alle Harry Potter-Fans. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von Harry Potter und der Stein der Weisen veröffentlichte der US-amerikanische Streaming-Dienst HBO Max ein aufwendiges Reunion-Special (hierzulande auf Sky erschienen), das die Stars der Fantasy-Reihe zusammenbringt.

In Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts begegnen sich Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint zum ersten Mal seit über einer Dekade wieder im Gryffindor-Gemeinschaftsraum und erinnern sich inmitten der vertrauten Kulisse an die Entstehung der acht Harry Potter-Filme. Harry, Hermine und Ron beim Plaudern über alte Zeiten zuzusehen, ist großartig. In dem Special versteckt sich jedoch ein zusätzlicher, heimlicher "Film": eine Liebeserklärung an Dramione.

Die Harry Potter-Reunion befeuert eine der beliebtesten Fan-Geschichten um Hermine und Draco

Der Begriff Dramione leitet sich von den Figuren Draco Malfoy und Hermine Granger (im Original: Hermione) ab. In Fan-Fiction-Kreisen wird er verwendet, wenn es um Geschichten geht, die die Beziehung der beiden außerhalb des Harry Potter-Kanons erforschen. Meistens handelt es sich dabei um Texte romantischer Natur, was deutlich im Widerspruch zum Original steht, wo sich Draco und Hermine eher feindselig begegnen.

Hier könnt ihr den Trailer zur Harry Potter-Reunion schauen:

Gerade die Gegensätze der Figuren befeuern seit Jahren die Fantasie der Fans und haben Dramione zu einer der populärsten Fan-Fictions (mehr dazu im Shipping-Wiki ) werden lassen – und das nicht nur im Potter-Kosmos. Nicht zuletzt hat Emma Watson mehrmals durchblicken lassen, dass sie während der Dreharbeiten einen Crush auf Draco-Darsteller Tom Felton hatte. Darauf kommt auch das Reunion-Special zu sprechen.

Zwar liegt die Betonung auf "platonisch". Return to Hogwarts verwandelt sich dennoch in eine unerwartete Verfilmung der Dramione-Fanfiction. Sie entfaltet sich zwischen den Zeilen und zieht für die meisten Zuschauenden vermutlich unerkannt vorüber. Wer aber genau hinschaut, entdeckt in den ersten Minuten eine aufwendige Umsetzung der populären Fan-Fiction, die sonst nur in Texten und Zeichnungen stattfindet.

Draco und Hermine erhalten in der Harry Potter-Reunion ihren Tanz beim Weihnachtsball

Am Anfang des Specials steht nicht die Zusammenführung des zentralen Potter-Trios. Stattdessen begegnen sich Hermine und Draco in der festlich geschmückten Großen Halle, als würden wir einer alternativen Version des Weihnachtsballs in Harry Potter und der Feuerkelch beiwohnen. Das ist sicherlich kein Zufall. Eine Umarmung, ein paar vorsichtige Tanzschritte ... und schon erwacht Dramione in der verträumten Eröffnungssequenz von Return to Hogwarts zum Leben.

Für ein Special, das viele sichere Entscheidungen trifft, um den nostalgischen Streifzug durch die Potter-Sets nicht zu stören, ist es geradezu bemerkenswert, wie diese ersten Minuten eine eigene Dynamik entwickeln und insgeheim eine Fan-Fiction weitererzählen, die dem streng geordneten Bild der Wizarding World widerspricht. Später kollidiert die Fantasiewelt mit dem echten Leben und Emma Watson beschreibt den Moment, in dem sie sich wirklich in Tom Felton verliebt hat.

Eine Zeichnung von einem Mädchen mit umgedrehter Mütze auf einem Skateboard ist der Auslöser ihrer Jugendliebe, die unerfüllt blieb. Watson betont: "Es ist nie etwas Romantisches zwischen uns passiert." Stattdessen sind die beiden über die Jahre enge Freunde geblieben. Am Ende ist es aber vielleicht genau das, was die Fan-Fiction unterschwellig bestärkt und den kleinen Dramione-Film in Return to Hogwarts so auffällig und unwiderstehlich macht.

Jeder weitere Satz, mit dem Watson und Felton ihre Freundschaft und Erfahrungen beim Dreh der Harry Potter-Film umschreibt, liefert den Fans neue Inspiration. Sollte es jemals einen Moment geben, an dem Dramione im Internet verblasst: Mit nur einem Tanz hat Return to Hogwarts eine der größten Fan-Fictions in filmreifen Bildern so lebendig werden lassen, wie es sich nur wenige Fans jemals erträumt haben.

