Neuer James Bond-Film ist mit Denis Villeneuve auf dem besten Weg – sagt ein Urgestein der Reihe

Als langjährige James Bond-Produzentin hat Barbara Broccoli die kreative Leitung komplett an Amazon abgegeben. Jetzt hat sie sich sehr positiv zur Wahl des Regisseurs für Bond 26 geäußert.

Im Februar dieses Jahres ging ein Ruck durch das James Bond-Franchise. Barbara Broccoli, jahrzehntelange Produzentin und wichtige kreative Stimme hinter der 007-Reihe, gab die Leitung zusammen mit Michael G. Wilson vollständig an die Amazon MGM Studios ab.

Seitdem steht fest, dass David Heyman und Amy Pascal das neue Produktionsduo für kommende Bond-Filme werden. Außerdem wurde Dune-Regisseur Denis Villeneuve für die Inszenierung des kommenden 007-Blockbusters verpflichtet. Bei einem kürzlichen Interview hat sich Broccoli jetzt zu dieser Wahl geäußert.

Ex-Bond-Produzentin ist erfreut über Denis Villeneuve als 007-Regisseur

Laut Variety war Broccoli vor wenigen Tagen in der regelmäßigen Live-Show des britischen Filmkritikers Mark Kermode zu Gast. Hier sprach sie erstmals öffentlich darüber, was sie von der Wahl des neuen Bond-Regisseurs hält:

Er ist ein fantastischer Filmemacher, ich bin begeistert, dass er es machen wird.

Kermode hat die Ex-Produzentin zudem gefragt, inwiefern sie selbst noch an dem kommenden 007-Film beteiligt sein will:

Weißt du, ich habe das 44 Jahre lang gemacht und jede Minute davon genossen, aber jetzt bin ich auf dem Weg und es gibt noch viele andere Dinge, die ich machen möchte … wie dieses wunderschönes Musical. Ich mache noch viele andere Dinge. Ich möchte noch andere Filme und Bühnenshows machen.

Klingt also so, als würde Barbara Broccoli persönlich nicht mehr viel mit der Zukunft des Bond-Franchises zu tun haben wollen. Der Deal, mit dem Amazon MGM Studios die kreativen Rechte von ihr und Wilson abgekauft hat, soll eine Milliarde Dollar umfasst haben. Als Produzentin ist Broccoli an einer neuen Broadway-Adaption von Sing Street beteiligt, die derzeit in London läuft.

Wann startet Bond 26 im Kino?

Von einem Kinostart des nächsten 007-Films sind wir noch weit entfernt. Nach der Verpflichtung des Regisseurs muss jetzt erstmal das Drehbuch fertiggeschrieben werden. Direkt danach soll das Casting beginnen, wodurch vor allem endlich ein neuer Bond-Darsteller nach Daniel Craig besetzt wird. Vor 2027 rechnen wir nicht mit einem Release von Bond 26.