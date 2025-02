Neuer Jurassic World 4-Trailer zeigt nie dagewesene Bedrohung: Scarlett Johansson kämpft gegen Mutanten-Dino

Die Wiedergeburt der Dinosaurier-Bedrohung in Jurassic World 4 verspricht im zweiten Trailer Großes und bringt nicht nur Scarlett Johansson in enorme Gefahr.

Letzte Woche ist der erste Trailer erschienen, jetzt legt Jurassic World 4: Die Wiedergeburt schon nach und liefert beim Super Bowl die nächsten rasanten Einblicke in die Dino-Fortsetzung und ihre Handlung. Wobei das Abenteuer hier auch seine Horror-Facetten zeigt.

Super Bowl-Trailer von Jurassic World 4 packt die bösesten Dinosaurier aus

Bei der Sportveranstaltung des Super Bowl schauen Millionen Menschen zu und so sind die Werbepausen des Football-Matches in den USA von großen Trailern heiß erwarteter Filme bevölkert. Neben einem neuen Drachenzähmen-Spot, dem achten Mission-Impossible-Film und den Avengers-Nachfolgern ließ sich auch der siebente Teil des Jurassic-Park-Universums nicht lumpen und entfesselte seine Dinosaurier in einem neuen, einminütigen Teaser.

Schaut hier den Super-Bowl-Trailer zu Jurassic World: Die Wiedergeburt

Jurassic World Rebirth - Superbowl Teaser Trailer (English) HD

In Jurassic World 4 reist Agentin Zora Bennet (Scarlett Johansson) mit Wissenschaftler Dr. Henry Loomis (Jonathan Bailey) und Einsatzleiter Duncan Kincaids (Mahershala Ali) auf die Insel, wo einst die Dinosaurier-Forschung für den ersten Park begann. Dort haben sich die "Schlimmsten der Schlimmsten" Dinos unbeaufsichtigt weiterentwickelt, nachdem sie als unbrauchbar für den Freizeitpark aussortiert wurden. So tritt das Team, das DNA für ein Heilmittel sammeln soll, ein paar garstigen neuen Exemplaren gegenüber, die schon im Trailer kurz aufblitzen.

Hauptdarstellerin Scarlett Johansson beichtete zuletzt ihre Dino-Liebe als gewaltiges Jurassic-Park-Fantum samt Dino-Zelt, auch wenn sie das vor Steven Spielberg lieber geheim hielt.

Wann kommt Jurassic World 4 ins Kino?

Der Kinostart von Jurassic World: Die Wiedergeburt ist noch knapp fünf Monate entfernt: Am 2. Juli 2025 wird das neuste Dino-Abenteuer auf den deutschen Leinwänden starten und die Reihe mit neuen Stars in die nächste Ära führen. Regie führt diesmal Gareth Edwards (Godzilla).