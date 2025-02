Nach dem neuen Mission: Impossible 8-Trailer ist klar, warum Tom Cruise beim Dreh ohnmächtig wurde

Beim Super Bowl wurde ein neuer Trailer zu Mission: Impossible 8 veröffentlicht. Der geizt nicht mit spektakulären Bildern und einer Action-Sequenz, für die Tom Cruise alles gegeben hat.

Obwohl der Titel von Mission: Impossible 8 – The Final Reckoning sehr nach einem Abschluss der Reihe anhört, tänzelt Hauptdarsteller Tom Cruise um die Frage herum, ob es sich wirklich um das letzte Mal handelt, dass wir seinen IMF-Agenten Ethan Hunt auf der Leinwand sehen. Bei der Action legt er sich dafür umso mehr ins Zeug.

Das beweist auch der neue Trailer, der vor wenigen Stunden beim Super Bowl mit der Öffentlichkeit geteilt wurde. Seit Jahren ist es Tradition, dass Hollywood-Studios die größten Blockbuster des Sommers bei dem Sportevent bewerben. Für Mission: Impossible 8 wurde ein knackiger 30-Sekunden-Spot zusammengestellt.

Neuer Trailer zu Mission: Impossible 8 verspricht ein packendes Finale für die Action-Reihe mit Tom Cruise

Mission: Impossible - The Final Reckoning - Super Bowl Trailer (English) HD

Erst kürzlich erzählte Cruise in einem Interview mit Empire , dass er bei den Dreharbeiten bis an seine Grenzen ging und zeitweise sogar ohnmächtig wurde. Ganz am Ende des neuen Trailers bekommen wir einen kurzen Einblick in die Action-Sequenz, von der er spricht: Cruise hängt in 3000 Metern Höhe an einer Boeing-Stearman.

Gegenüber Empire erklärte Cruise:

Wenn man das Gesicht herausstreckt und mit mehr als 120 bis 130 Meilen pro Stunde unterwegs ist, bekommt man keinen Sauerstoff. Ich musste mir also selbst beibringen, wie man atmet. Es gab Momente, an denen ich ohnmächtig wurde und nicht mehr ins Cockpit zurückkehren konnte.

Nun dürfen wir gespannt sein, wie sich diese waghalsige Action-Sequenz in die Handlung des Films einfügt. Allzu viel ist noch nicht darüber bekannt. Was wir seit dem ersten Trailer jedoch wissen: Offenbar spielen auch die vorherigen Filme eine größere Rolle als sonst, allen voran der dritte Teil mit der mysteriösen Hasenpfote.

Wann startet Mission: Impossible 8 im Kino?

Mission: Impossible 8 – The Final Reckoning startet am 21. Mai 2025 in den deutschen Kinos. Dann werden wir herausfinden, was es mit Ethan Hunts angeblich letzter Mission tatsächlich auf sich hat. Neben Cruise gehören Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Henry Czerny und Angela Bassett zum Cast. Inszeniert wurde der Film erneut von Christopher McQuarrie.