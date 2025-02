Erster Trailer zu Jurassic World 4: Scarlett Johansson kämpft gegen Dino-Sterben in Wiedergeburt der Reihe

Der erste Trailer zum 4. Teil der Jurassic World-Reihe ist da. In der Rückkehr von Steven Spielbergs Mega-Franchise muss Scarlett Johansson die Dinos vor dem Tod bewahren.

Auch Millionen Jahre des Artensterbens können einem Blockbuster-Franchise nichts anhaben. So zeigt es sich jedenfalls in Jurassic World 4: Die Wiedergeburt, das Steven Spielbergs Franchise bereits zum zweiten Mal neu auflegt. Im ersten Trailer ringt Scarlett Johansson um das Leben unzähliger Dinosaurier.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Jurassic World 4 an:

Jurassic World 4: Die Wiedergeburt - Trailer (Deutsch) HD

Jurassic World 4 schickt Scarlett Johansson auf eine brenzlige Mission

Der Plot von Jurassic World 4 ist in groben Zügen bereits bekannt: Das Okösystem der Erde, das sich über Jahrmillionen gewaltig verändert hat, bedroht das Überleben der Dinosaurier. Als Expertin für Top-Secret-Operationen soll Zora Bennett (Johansson) DNA-Proben sammeln für ein Wunderheilungsmittel sammeln.

Jurassic Park 4 bietet nicht nur den Dinosauriern, sondern auch seinem Franchise eine erneute Chance auf Wiedergeburt: 32 Jahre nach Steven Spielbergs Meisterwerk Jurassic Park und zehn Jahre nach Jurassic World soll der Blockbuster seiner Reihe 2025 eine weitere Frischzellenkur verpassen. Der Film ist der insgesamt siebte Kino-Teil des Jurassic-Universums.

Für den Neuanfang haben sich vor wie hinter der Kamera viele Stars versammelt. Neben Scarlett Johansson werden unter anderem Mahershala Ali (Moonlight), Jonathan Bailey (Bridgerton) und Ed Skrein (Deadpool) im Film zu sehen sein. Auf dem Regiestuhl hat Gareth Edwards (Godzilla, Rogue One, The Creator) Platz genommen.

Wann kommt Jurassic Park 4: Die Wiedergeburt ins Kino?

Bis sich das Überleben der Dinos aufs Neue entscheidet, wird es allerdings noch eine Weile dauern. Jurassic Park 4: Die Wiedergeburt wird am 2. Juli 2025 in die deutschen Kinos kommen. Steven Spielberg ist als ausführender Produzent mit an Bord.