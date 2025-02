Die Avengers kommen nicht: Epischer Marvel-Trailer zeigt das neue Team, das die Welt retten soll

Wer braucht die Avengers, wenn er die Thunderbolts haben kann? Der neue Trailer zum kommenden Marvel-Blockbuster stellt uns die dysfunktionale Superheld:innen-Familie vor.

In wenigen Tagen startet Captain America: Brave New World in den Kinos. Der nächste Comic-Blockbuster danach lässt nicht lange auf sich warten. Bereits im Mai geht die Geschichte des Marvel Cinematic Universe (MCU) weiter – und zwar mit einem extrem chaotischen Superheld:innen-Team: den Thunderbolts.

Nachdem bereits diverse Ausschnitte aus dem neuen MCU-Film veröffentlicht wurden, gibt es jetzt einen neuen langen Trailer, der definitiv Vorfreude macht. Thunderbolts* kommt zwar in düsteren Bildern daher. Der Tonfall ist dennoch sehr humorvoll und wartet in der Vorschau mit einigen unerwartet emotionalen Momenten auf.

Neuer Thunderbolts*-Trailer vom Super Bowl: Wer rettet die Welt, wenn die Avengers nicht kommen?

Thunderbolts* - Superbowl Trailer (English) HD

Gleich zu Beginn des Trailers wird die Frage in den Raum gestellt, was passiert, wenn die Avengers nicht zur Stelle sind, um die Erde vor einer Bedrohung zu beschützen? Daher hat es sich die zwielichtige Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) zur Aufgabe gemacht, ihr eigenes Superheld:innen-Team zusammenzutrommeln.

Allerdings haben wir es hier nicht unbedingt mit den vorbildlichsten Figuren aus dem MCU zu tun. Vielmehr bezeugen wir die Zusammenkunft einer dysfunktionalen Familie, die zuerst einmal ihre eigenen Probleme lösen muss, bevor sie sich damit beschäftigen kann, die Welt zu retten. Allzu viel Zeit bleibt dazu jedoch nicht.



Zu den Thunderbolts gehören:

Darüber hinaus lernen wir in Thunderbolts* eine völlig neue Figur kennen, die das MCU in Zukunft aufmischen könnte. Lewis Pullman, bekannt aus dem Action-Überflieger Top Gun: Maverick, verkörpert den unscheinbaren Bob. Tatsächlich verwandelt sich dieser jedoch in den mächtigen Sentry, bei dem unklar ist, auf welcher Seite er wirklich steht. Denn in ihm schlummert auch einen destruktive, böse Macht names Void.

Für Thunderbolts* lohnt es sich, einen Blick in ältere MCU-Projekte zu werfen. Yelena Belova tauchte etwa in Hawkeye und Black Widow auf, aus dem wir ebenfalls Taskmaster und Red Guardian kennen. Ghost stammt derweil aus Ant-Man and the Wasp und U.S. Agent legte sich in The Falcon and The Winter Soldier mit Bucky Barnes an.

Wann startet Thunderbolts* im Kino?

Der neue Captain America-Film startet bereits diese Woche am Donnerstag in den Kinos. Auf Thunderbolts* müssen wir dann nicht mehr allzu lange warten. Ab dem 1. Mai 2025 wütet die Chaotentruppe auf der großen Leinwand. Zwei Monate später melden sich zudem die Fantastic Four erstmals im MCU zu Wort.