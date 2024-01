Neuer Kinofilm hat seinen Star fast das Leben gekostet: "Ich habe Top Gun 2 nicht überlebt, nur um in einer RomCom zu sterben"

Das Kinojahr ist noch jung, die erste große RomCom erobert aber schon die Leinwand. Wo die Lüge hinfällt mit Sydney Sweeney und Glen Powell hat eine bewegte Produktionsgeschichte hinter sich.

RomComs sind in den vergangenen Jahren in den Streaming-Sektor gewandert. Die große Zeit der romantischen Komödien im Kino scheint Geschichte zu sein. Doch Moment, nicht so schnell! Der neueste Leinwand-Hoffnungsträger des Genres heißt Wo die Lüge hinfällt und ist jetzt schon ein Erfolg an den Kinokassen.

In einigen Ländern ist Wo die Lüge hinfällt aka Anyone but You im Dezember 2023 sehr erfolgreich angelaufen, sodass der Film bei einem Budget von 25 Millionen US-Dollar bereits auf ein Einspielergebnis von 80 Millionen US-Dollar kommt (via Box Office Mojo ). Verantwortlich dafür dürften vor allem die Stars sein: Sydney Sweeney und Glen Powell.

Großer RomCom-Triumph im Kino: Wo die Lüge hinfällt mit Sydney Sweeney und Top Gun 2-Star Glen Powell

Sweeney und Powell gehören aktuell zu den gefragtesten Namen in Hollywood. Sweeney ist bekannt aus Serien wie Euphoria und The White Lotus und brillierte in dem Indie-Film Reality, der 2023 auf der Berlinale seine Premiere feierte. Powell avancierte vor zwei Jahren zum heimlichen Star in dem Action-Blockbuster Top Gun: Maverick.

Hier könnt ihr den Trailer zu Wo die Lüge hinfällt schauen:

Wo die Lüge hinfällt - Trailer (Deutsch) HD

Ja, Powell hat Tom Cruise bei der nervenaufreibenden Flieger-Action die Show gestohlen. Wie sich herausstellt, waren die Dreharbeiten zu Wo die Lüge hinfällt offenbar noch gefährlicher als die zur Top Gun-Fortsetzung. Im Gespräch mit dem Rolling Stone verrät Powell, dass der Dreh einer Szene mit einem Helikopter sehr heikel verlief.

Der Hubschrauber hatte ernsthafte mechanische Probleme, und wir mussten auf einem Feld in der Nähe notlanden. Wenn wir abgestürzt wären, wären wir Geschichte gewesen. Von uns wäre nichts übrig geblieben. Ich habe Top Gun: Maverick nicht überlebt, nur um in einer RomCom zu sterben.

Schlussendlich ist aber alles gut gegangen, sodass wir uns nun über den Kinostart von Wo die Lüge hinfällt freuen dürfen. Ab heute, dem 18. Januar 2024, läuft der Film in den hiesigen Lichtspielhäusern. Hoffen wir, dass sein Erfolg eine Welle an stargespickten RomComs anstößt. Dieses Genre hat sich im Kino viel zu rar gemacht.

Nach Helikopter-Notlandung in Wo die Lüge hinfällt: Glen Powell kehrt bald ins Top Gun-Universum zurück

Seit wenigen Tagen wissen wir, dass die Top Gun-Saga noch nicht zu Ende ist. Tom Cruise kehrt zusammen mit Co-Stars Miles Teller und Glen Powell in Teil 3 der beliebten Filmreihe zurück. Wann Top Gun 3 ins Kino kommt, steht allerdings noch nicht fest. Vorerst dürfen wir uns über Powell in dem Katastrophenfilm Twisters freuen. Sweeney erobert ab Februar in Sonys Superhelden-Blockbuster Madame Web das Marvel-Universum.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.