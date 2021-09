Neuer Marvel-Star schaffte schon jetzt, was Robert Downey Jr. in 11 Jahren MCU nicht gelang

Marvel-Boss Kevin Feige hat Robert Downey Jr., Scarlett Johansson und anderen Größen Hollywoods gearbeitet. Aber ein anderer Superstar machte ihn sprachlos.

Das Marvel Cinematic Universe versammelt Filmlegenden, Oscarpreisträger, Blockbuster-Größen und Jeremy Renner. Entsprechend ist MCU-Boss Kevin Feige in über 10 Jahren MCU schon manch Star über den Weg gelaufen und er müsste eigentlich daran gewöhnt sein. Doch eine Begegnung hat den Hollywood-Magnaten sprachlos gemacht, wie er neulich in einem Interview verriet. Und wir können seine Reaktion absolut nachvollziehen.

Da kommt auch Robert Downey Jr. nicht ran: Marvel-Boss schwärmt über Superstar in Shang-Chi

Anlässlich des Kinostarts des neuen MCU-Blockbusters Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings wurde Marvel Studios-Chef Kevin Feige von Film Companion über die Bedeutung von Filmstars im Superhelden-Zeitalter befragt. Dabei verwies Fege zunächst auf Größen wie Robert Downey Jr., der schon vor Iron Man berühmt war, und Chris Hemsworth, der als Thor erst richtig bekannt wurde.

Keiner dieser Stars machte auf ihn aber solch einen Eindruck wie der chinesische Superstar Tony Leung Chiu-wai, der Shang-Chis Vater Wenwu spielt:

Tony Leung scheint eine ganz andere Art von Filmstar zu sein. Er ist ein sehr, sehr talentierter Mann. Ich denke nicht, dass es ein Geniestreich von uns war [ihn zu besetzen], wir hatten vielmehr das Glück, dass er uns auserwählt hat, um seinen ersten Hollywood-Auftritt in Shang-Chi zu haben und uns alles gegeben hat von sich und seinem Talent, um diesen großartigen, großartigen Charakter Wenwu zu erschaffen.

Kevin Feige ging in der Beschreibung seiner Begeisterung über die Arbeit mit Tony Leung Chiu-wai noch weiter.

© Disney Tony Leung in Shang-Chi

So beschrieb er die außergewöhnliche Erfahrung, Leung persönlich zu treffen:

Ich habe schon viele Filmstars getroffen und viele lebende Legenden, aber ich war fast sprachlos, als ich ihn kurz am Set getroffen habe. Weil er wie ein Star aus einer anderen Welt wirkt, direkt aus dem Himmel.

Mit Tony Leung angelte sich das MCU einen der angesehensten Schauspieler unserer Zeit

Dass Kevin Feige in Gegenwart von Tony Leung Chiu-wai geradewegs in den Himmel geblickt hat, dürften alle nachvollziehen, die schon mal In the Mood for Love - Der Klang der Liebe oder Chungking Express gesehen haben. Die beiden melancholischen Klassiker von Regisseur Wong Kar-wai gehören zu seinen bekanntesten Filmen außerhalb Südostasiens und etablierten seinen Ruf als einer der besten Schauspieler unserer Zeit. Das erkannte auch die Jury des Filmfestivals von Cannes, die ihm 2000 den Preis als Bester Darsteller in In the Mood for Love überreichte.

Was für einen Superstar sich Marvel da geangelt hat, zeigt schon ein kurzer Blick auf seine Filmografie: John Woos Action-Klassiker Hard Boiled steht da neben gefeierten Dramen von Autorenfilmern wie Hou Hsiao-hsien, seine Filme mit Wong Kar-wai neben Zhang Yimous Schwertkampf-Epos Hero, der Blockbuster Infernal Affairs (Vorlage von The Departed) neben Ang Lees Spionagethriller Gefahr und Begierde.

Leung ist also nicht nur ein vielseitiger Superstar mit vier Jahrzehnten Kino-Erfahrung, sondern auch wählerisch, was sein langes Warten auf die erste englischsprachige Rolle in einem Hollywood-Film erklärt. Kein Wunder, dass der Anblick von Tony Leung dem mit allen Wassern gewaschenen Kevin Feige die Sprache verschlagen hat.

Podcast zu Shang-Chi: Überzeugt der neue MCU-Blockbuster?

Im FILMSTARTS-Podcast Leinwandliebe reden Podcast Moderator Sebastian Gerdshikow mit den Kritikern Christoph Peterson und Björn Becher über den neusten MCU-Streich.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ist die Einführung von Shang-Chi ins MCU gelungen? Was taugt die Action in dem Film? Und wie fügt sich Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings in Phase 4 ein? All das erfahrt ihr in dieser Ausgabe von Leinwandliebe.



*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von Tony Leungs Auftritt in Shang-Chi?