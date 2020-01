Neuer Netflix-Actionfilm: Mark Wahlberg prügelt im Trailer zu Spenser Confidential

Mark Wahlberg gibt im Trailer Spenser Confidential wirklich alles. Sein Actionkrimi Spenser Confidential erscheint nur bei Netflix und bringt ein kleines Star-Aufgebot mit.

Auf seinen ersehnten Uncharted-Auftritt müssen wir noch länger warten. Dennoch ist Mark Wahlberg dauerpräsent. Der Darsteller tritt noch in diesem Jahr zum ersten Mal in einer großen Netflix-Produktion auf - und das in einer erprobten Kombination. Denn Spenser Confidential ist Wahlberg mittlerweile fünfte Zusammenarbeit mit dem Regisseur Peter Ber, mit dem er etwa die Dramen Boston und Deepwater Horizon drehte.

Start und Trailer: Die wichtigsten Infos zum Netflix-Film Spenser Confidential

Der Film startet am 6. März bei Netflix

könnt ihr euch oben ansehen. Der Film startet am 6. März bei Netflix

Mark Wahlbergs Rolle in Spenser Confidential ist ihm auf den Leib geschneidert

Mark Wahlberg spielt Spenser, einen aus der Haft entlassenen ehemaligen Polizisten, der in die Unterwelt zurückkehrt und auf eine Verschwörung auf den Straßen Bostons stößt. Über die Handlung selbst verrät der Trailer nicht viel. Wir werden Wahlberg und seinen von Winston Duke (Wir) gespielten Partner vorrangig dabei zusehen, wie sie böse Bostoner Jungs verprügeln. Alan Arkin ist als Ziehvater dabei.

Mark Wahlberg & Peter Berg: Eine Bromance vereint im Reality-Kino

Damit kehrt Wahlberg zu seinen Wurzeln zurück. Der Schauspieler wuchs auf den Straßen Bostons auf, sammelte dort selbst Vorstrafen. Seine Verbundenheit zu der Stadt an der Ostküste der USA drückt er immer wieder in Filmen wie Departed - Unter Feinden aus.

Spenser Confidential wirkt wie der ultimative Mark Wahlberg-Film

Überhaupt könnte wohl keine Rolle besser zum Werdegang von Marky Mark passen. Der polyvalente Schauspieler kann hier sämtliche Facetten seines Könnens ausspielen: Er prügelt sich durch Bars, lässt Sprüche sausen und wirkt dabei doch stets so ernst, als ginge es ihm um eine persönliche Angelegenheit. Mit Peter Berg leitet ihn dabei ein Regisseur an, der um die Stärken und Schwächen Wahlbergs weiß. Wahlberg und Berg vertrauen sich blind.

