Besser war Netflix noch nie: Diese 27 Film-Highlights erwarten euch 2020

Auf Netflix-Nutzer wartet im Jahr 2020 ein tolles Programm. Wir stellen euch die Filme vor, die im neuen Jahr sicher beim Streaming-Dienst erscheinen.

Schon seit einigen Jahren bemüht sich Netflix um einen stetigen Zufluss neuer Original-Filme, die exklusiv bei dem Streaming-Dienst verfügbar sind. Es sieht ganz so aus, als hätte Netflix nun eine Strategie gefunden, um das Angebot nahezu wöchentlich frisch zu halten und zu einer echten Alternative zum Kino zu werden - und sich gegen die Konkurrenz von Disney+ zu behaupten.

Schon in der Oscar-Saison im Herbst 2019 schickte Netflix mit The King, The Irishman, Dolemite Is my Name, 6 Underground, Marriage Story, Die Geldwäscherei und Die zwei Päpste in schöner Regelmäßigkeit eine Mischung aus Blockbustern und Filmen von namhaften Regisseuren auf die Plattform.

Stars und Top-Regisseurinnen: Diese Filme kommen zu Netflix

Zudem nutzte der Streaming-Dienst die vergangenen Monate, um neue Projekte in Auftrag zu geben, die wir in den nächsten Monaten ernten werden. Bei Twitter stellte Netflix in einem Thread die Filme vor, deren Veröffentlichung 2020 bereits feststeht.

Another year of movies is ahead of us! We’ve mentioned a lot of these films already, but here’s a handy list of all the films coming to Netflix this year...so far. (thread) — Netflix Film (@NetflixFilm) January 3, 2020

Hochrangige Regisseure und Regisseurinnen wie David Fincher, Spike Lee, Dee Rees, Charlie Kaufman, Ron Howard und Peter Berg werden neue Werke vorlegen. Darin sehen wir Stars wie Chadwick Boseman, Anne Hathaway, Charlize Theron, Will Ferrell, Amy Adams, Meryl Streep und Chris Hemsworth.

Unter dem Druck der Konkurrenz entwickelt Netflix neuen Tatendrang. Seit zweieinhalb Jahren leitet Scott Stuber die Filmabteilung von Netflix, das so zum produktivsten Studio in Hollywood wurde.

2019 veröffentlichte Netflix 60 englischsprachige Filme - deutlich mehr als jeder Konkurrent. Bei der folgenden Liste handelt es sich lediglich um eine Auswahl bestätigter Netflix-Filme. Zum Aufgebot 2020 wird etwa auch ein Blockbuster mit Dwayne Johnson gehören. Noch diesen Monat startet Uncut Gems mit Adam Sandler.

Die 27 größten Film-Highlights bei Netflix im Jahr 2020

Genaue Startdaten zu den Filmen existieren noch nicht. Für gewöhnlich nutzt Netflix außerdem die anstehende Festival-Saison, um etwa auf der Berlinale, in Sundance oder in Cannes Filmperlen aufzusammeln, die nach einem Vertrieb suchen.



