Neuer Platz 1 bei Netflix beleuchtet Unterwasser-Tragödie, die um die Welt ging

In den Netflix-Charts steht gerade ein neuer Dokumentarfilm an der Spitze. Darin wird der Hintergrund der Titan-Katastrophe von 2023 beleuchtet, bei der fünf Menschen ums Leben kamen.

Am 18. Juni 2023 sind alle fünf Insassen an Bord des Tiefsee-Tauchboots Titan durch eine Implosion ums Leben gekommen. Die Nachricht ist durch sämtliche Medien gegangen und hat die Verantwortung des Unternehmens OceanGate hinterfragt, das hinter der Entwicklung des U-Bootes steht.

Auf Netflix ist gerade der neue Dokumentarfilm Titan: Die OceanGate-Katastrophe erschienen, der sich mit der Tragödie auseinandersetzt. In den Streaming-Charts des Anbieters belegt er derzeit schon Platz 1.

Neue Netflix-Doku dreht sich um CEO hinter realer Katastrophe

Das Tauchboot Titan war im Juni 2023 auf dem Weg zum Meeresgrund, damit die Menschen darin die Ruinen des 1912 gesunkenen Schiffs Titanic besuchen konnten. In der neuen, knapp zweistündigen Netflix-Dokumentation wird vor allem das Verhalten des OceanGate-CEO Stockton Rush beleuchtet, der am 18. Juni 2023 ebenfalls an Bord war und ums Leben kam.

Schaut hier den Trailer zur Netflix-Doku Titan: Die OceanGate-Katastrophe:

Titan: The OceanGate Disaster - Trailer (English) HD

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix:

Und falls ihr lieber Serien statt Filme streamt und noch Tipps braucht:

Podcast über die 15 besten Serien im Juni bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juni, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Juni umfassen neben spannenden neuen Thrillerserien auch eine Action-Rückkehr mit Arnold Schwarzenegger, Neues aus dem Marvel Cinematic Universe, The Bear-Nachschub sowie ein Mittelalter-Abenteuer und das große Finale des Netflix-Hits Squid Game.