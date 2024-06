Neuer Platz 1 bei Netflix – Farben des Bösen: Rot ist erst der Beginn eines Krimi-Universums mit 3 möglichen Fortsetzungen

Bei dem aktuellen Netflix-Erfolg von Farben des Bösen: Rot ist eine Fortsetzung der Krimi-Reihe sehr wahrscheinlich. Die Geschichten der Sequels existieren bereits.

Aktuell dominiert ein polnischer Krimi den ersten Platz der deutschen Netflix' Top 10-Liste der meistgestreamten Filme: Farben des Bösen: Rot. Wie der Titel der düsteren Erzählung bereits verrät, existieren noch mehr "böse Farben", die der Streaming-Dienst ausloten könnte. Wir stellen euch die weiteren Romanvorlagen der Buchverfilmung vor.

Auf Netflix' Farben des Bösen: Rot können noch Schwarz, Weiß und Gelb folgen

Was sich für Krzysztof Kieslowskis französische Drei-Farben-Trilogie (Rot, Weiß und Blau) ausgezahlt hat, könnte sich auch für den Netflix-Thriller von Adrian Panek bewähren. Polen hat zwar nur zwei Farbtöne in seiner rot-weißen Flagge, doch die Farben des Bösen-Romanreihe von Malgorzata Oliwia Sobczak geht ohnehin einen anderen tonalen Weg. Ursprünglich als Trilogie angelegt, existieren mittlerweile 4 Bücher, die alle Staatsanwalt Leopold Bilski als Ermittler gemeinsam haben:

Netflix Farben des Bösen: Rot

1. Farben des Bösen: Rot ist bei Netflix

Wie in der Romanvorlage Czerwień (Rot), zu der keine deutsche oder englische Übersetzung existiert, verbindet auch Netflix' erster Teil der Krimi-Reihe zwei Frauen-Morde: Der ambitionierte Staatsanwalt Bilski (Jakub Gierszal) soll den Fall einer jungen Leiche am Strand untersuchen. Bei seiner Recherche entdeckt er Gemeinsamkeiten zu einem anderen Fall, der 15 Jahre zurückliegt. Zusammen mit der Mutter des Opfers, Richterin Helena Bogucka (Maja Ostaszewska), stürzt er sich in eine gefährliche Ermittlung, die sie in die Unterwelt der Nachtclubs am Meer führt.

2. Farben des Bösen: Schwarz

Die Fortsetzung Farben des Bösen: Schwarz (im Original: Czerń) existiert bisher nur als Buch, könnte aber zum nächsten Netflix-Sequel der Reihe werden: Bilski wird degradiert und nach Kartuzy geschickt. Zugleich wird Ania Górska unabhängige Staatsanwältin und bekommt ihren ersten Fall zugeteilt: das Verschwinden eines 13-jährigen Mädchens. Die Spur führt sie in denselben Ort wie Bilski und die idyllische Kleinstadt eröffnet ihnen langsam ihr makaberes Geheimnis.

3. Farben des Bösen: Weiß

Im Roman Farben des Bösen: Weiß (im Polnischen: Kolory zła - Biel) springt eine Jurastudentin aus dem Fenster eines Miethauses in der Ostseestadt Sopot. Ihr Körper weist allerdings auch Fessel- und Würgespuren auf. Seine Suche nach Antworten führt Bilski erst in die Nachtclubs der Stadt und dann bis weit in die Vergangenheit zurück.

WAB Farben des Bösen: die Buchreihe Rot, Schwarz, Weiß & Gelb

4. Farben des Bösen: Gelb

Der vierte Krimi, Żółć (Gelb), beginnt mit einem Mann mit aufgeschlitzten Adern, der in seiner Mietwohnung gefunden wird. Nach der forensischen Untersuchung ist allerdings klar: Es war kein Selbstmord. Bilski findet heraus, dass der Tote offenbar eine "Verführungsschule" leitete und Frauen quälte. Anschließend kommen auch noch ein Bildhauer, ein Instagram-Trainer sowie Drogen und eine Autobande ins Spiel. Doch wie hängt alles zusammen?

Wenn die Popularität des Films Farben des Bösen: Rot bei Netflix anhält, ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis der Streamer (mindestens) eine Fortsetzung bestellt, die auch auf den Bildschirmen noch mehr Kolorierungen in die Krimi-Reihe bringt. Bestätigt sind weitere Streaming-Verfilmungen von Sobczaks Romanen bisher aber nicht.