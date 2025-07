Neuer Platz 1 bei Netflix: Großer Fantasy-Blockbuster, der auf einer Bestseller-Buchreihe basiert

Magie, Spannung und Abenteuer erwarten euch auf Platz 1 der Netflix-Charts. Der deutsche Fantasy-Film beruht auf einer millionenschweren Buchreihe.

Aktuell stürmt der deutsche Fantasy-Film Woodwalkers die Netflix-Charts und landet auf Platz 1 beim Streaming-Dienst. Die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Katja Brandis hat eine riesige Fangemeinde und war auch im Kino einer der erfolgreichsten deutschen Filme 2024. Jedoch reichten die Einnahmen nicht, um das hohe Budget zu decken.

Fantasy-Abenteuer Woodwalkers: Die Verfilmung eines Millionen-Bestsellers

Auch im deutschen Kino ist die Nachfrage nach Fantasy-Stoffen groß. Während Die Schule der magischen Tiere 3 zum erfolgreichsten deutschen Film 2024 wurde, erreichte Woodwalkers den sechsten Platz (via Inside Kino ). Auch hier geht es tierisch zu, denn der junge Carag ist ein Gestaltenwandler und lebt zwischen der Tier- und Menschenwelt. Auf der geheimnisvollen Clearwater High erfährt er mehr über seine Fähigkeiten, findet Freunde, muss aber auch gefährliche Abenteuer bestehen.

Trotz der guten Platzierung ist das Einspielergebnis von knapp 6,4 Millionen Dollar ein Fiasko, denn das Budget betrug satte 16 Millionen, was ungewöhnlich hoch für einen deutschen Kinderfilm ist (via SZ ). Dabei ist die Buchreihe seit Jahren eine der erfolgreichsten auf dem deutschsprachigen Markt, die sich bislang über 2,8 Millionen Mal verkauft hat und in 22 Sprachen übersetzt wurde.

Woodwalkers 2 ist bereits abgedreht

Die Netflix-Charts zeigen, das Interesse ist durchaus vorhanden und wenn über den Streaming-Dienst noch mehr Fans geworden werden, lockt das womöglich für den zweiten Teil ein größeres Publikum in die Kinos. Woodwalkers 2 wurde bereits abgedreht und einen Trailer gibt es auch schon. Am 29. Januar 2026 könnt ihr ihn in den Kinos sehen und auch für Woodwalkers 3 ist bereits ein Starttermin (28. Januar 2027) angegeben.

So sehen die aktuellen Netflix-Charts im Filmbereich aus:

Die aktuellen Netflix-Film-Charts zeigen eine bunte Mischung aus Fantasy-Filmen, Thrillern und historischen Biopics. Bleibt abzuwarten, wie lange sich Woodwalkers an der Spitze halten kann und wie sich der zweite Teil nächstes Jahr in den Kino-Charts platzieren wird.