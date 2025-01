Neuer Reacher-Trailer treibt Supernatural-Fans zur Weißglut, weil er ein Detail klaut: "Wie können sie es wagen?"

15 Staffeln lang hat es Supernatural-Fans begeistert, jetzt bringt es Reacher zurück: Der neue Staffel 3-Trailer sorgt mit einem Lied für tumultartige Zustände in der Fantasy-Community der Serie.

"Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done": Mit dieser Textzeile aus einem Lied der Band Kansas begann jedes Finale der heißgeliebten Fantasy-Serie Supernatural. 15 Staffeln lang fieberten Fans zu Carry On My Wayward Son auf die größten Schlachten der Winchester-Brüder hin, bis die Serie 2020 mit einem extrem berührenden Abschluss endete. Aber jetzt reißt der neue Staffel 3-Trailer zur Action-Serie Reacher alte Wunden auf und die Fans halten mit ihren Gefühlen nicht hinterm Berg.

Schaut euch hier den neuen Reacher-Trailer an:

Reacher - S03 Trailer (Deutsch) HD

Reacher-Trailer berührt Supernatural-Fans: "Dachte, gleich kommen Sam und Dean"

Der neue Trailer zu Reacher Staffel 3 lässt zu Szenen aus den neuen Folgen ebenfalls die Kansas-Ballade erklingen. Auf YouTube und X versammeln sich seitdem Supernatural-Fans in den Kommentarspalten, um ihren Emotionen Ausdruck zu verleihen.

"Ich dachte, gleich kommen Sam und Dean", heißt es dort etwa, oder "Dieser Song kann nicht ohne Erinnerungen an eine bestimmte Serie gespielt werden". Manche zeigen sich ernsthaft oder spielerisch erbost: "Wie können sie es wagen?", schreibt ein Fan etwa. "Jeder weiß, dass das ein Supernatural-Lied ist." Ein weiterer fordert: "Wenn sie schon Carry On My Wayward Son spielen, muss [Reacher] auch gegen Geister, Vampire und Dämonen kämpfen".

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die allermeisten schwelgen einfach in Erinnerungen, die ihnen "ein strahlendes Lächeln" aufs Gesicht zaubern, oder wünschen sich ein Crossover zwischen Reacher und Supernatural. Ob manche Fans die Liedauswahl ernsthaft erbost, sei dahingestellt. Wie sich an den Kommentaren zeigt, teilen sich beide Serien weite Teile ihrer Fanbase. Den Machern des Trailers mag das sehr wohl bewusst gewesen sein.

Insofern interpretiert man den Song vielleicht am besten als kleines Geschenk, singt lauthals mit und beginnt einen weiteren Supernatural-Marathon mit 327 glorreiche Folgen aus purem Winchester-Gold.