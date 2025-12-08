Neuer Sci-Fi-Blockbuster ist jetzt offiziell der erfolgreichste Teil seiner Reihe, die seit 38 Jahren existiert

Ein Science-Fiction-Hit erreicht an den Kinokassen einen neuen Meilenstein: Der Predator-Film Badlands hat nun alles seine Vorgänger bei den Einnahmen überflügelt.

Predator: Badlands überholte dieses Wochenende alle vorangegangenen acht Teile der beliebten Sci-Fi-Reihe und ist laut Einnahmen an den Kinokassen jetzt der erfolgreichste Film seines Franchise. Er erhebt einen der gefährlichen Weltraumjäger erstmals zum Helden der Geschichte, wenn der Yautja-Außenseiter Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) auszieht, um mit Androidin Thia (Elle Fanning) das größte Monster eines lebensfeindlichen Planeten zu töten.

Predator: Badlands ist jetzt der erfolgreichste Film der Sci-Fi-Reihe

Schon zum Start überraschte der neue Predator-Film an den Kinokassen, indem er mit weltweiten Einnahmen von 80 Millionen US-Dollar am ersten Wochenende, sein Budget von 105 Millionen fast auf einen Schlag wieder reinholte. Es war zugleich das beste Startwochenende von allen Filmen der Reihe.

Wie Deadline berichtet, hat Predator: Badlands nun einen Monat nach seinem Kinostart die Gewinnmarke von 180 Millionen US-Dollar passiert. Damit überflügelt das Sci-Fi-Abenteuer den vorigen Platz 1 des Predator-Franchise, das zuletzt von Alien vs. Predator (2004) mit seinen 177,4 Millionen angeführt worden war. (Die geringeren Produktionskosten von 65 Millionen und anschließende DVD-Erlöse von AVP wurden hier nicht mit einberechnet.) Bis Ende des Jahres dürften die Einnahmen noch weiter steigen.

Regisseur Dan Trachtenberg gilt als derjenige, der das Predator-Franchise nach dem qualitativ enttäuschenden Predator - Upgrade gerettet hat. Sein Film Prey erschien 2022 während der Corona-Pandemie zwar nur im Stream, überzeugte aber viele Sci-Fi-Fans. Erst diesen Sommer folgte mit Predator: Killer of Killers bei Disney+ Trachtenbergs nächster Film in animierter Form, bevor Badlands zu guten Kritiken und positiven Zuschauerreaktion in die Kinos kam.

So viel nahmen die Predator-Filme im Vergleich an den Kinokassen ein (hier laut Box Office Mojo , Stand 8. Dezember 2025):

Ab wann kann man Predator: Badlands streamen und kommt eine Fortsetzung?

Ob der neuste Predator-Film nach seinem Erfolg eine weitere Fortsetzung erhält, wurde noch nicht offiziell bestätigt. Regisseur Dan Trachtenberg deutete aber bereits an, einen Teil 2 der Reihe zu planen und auch die letzte Szene von Badlands war ein großer Fingerzeig auf mehr Sci-Fi-Action mit Dek und Co.

Alle vorangegangenen Predator-Filme streamen bei Disney+. Der neuste Erfolg Predator: Badlands wird voraussichtlich Anfang 2026 im Stream verfügbar werden.

