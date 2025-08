Neuer Spider-Man-Film kommt – aber die Hauptrolle ist das komplette Gegenteil von Tom Hollands Marvel-Held

Spider-Man-Fans dürfen sich auf ein neues Leinwandabenteuer des beliebten Superhelden freuen. Dieses wird sich jedoch nicht um Tom Hollands Peter Parker drehen.

Dass Spider-Man mehr ist als Peter Parker, wissen Fans der Marvel-Comics bereits seit Jahrzehnten und auch dem Kinopublikum wurde dieses Konzept spätestens im Animations-Blockbuster Spider-Man: A New Universe präsentiert. Aus diesem Multiversum soll nun ein neuer Film geboren werden, der eine Spidey-Figur ins Zentrum stellt, die wir bereits im zweiten Teil der Reihe gesehen haben: Spider-Punk.

Across the Spider-Verse-Spin-off Spider-Punk von Daniel Kaluuya kommt

Wie Variety berichtet, soll sich der neue Film um die anarchistische Punk-Rock-Version von Spider-Man drehen, die als Hobie Brown aka Spider-Punk bekannt ist und als Hauptwaffe seine Gitarre nutzt. Daniel Kaluuya hat der Figur in Spider-Man: Across the Spider-Verse im englischen Original seine Stimme geliehen.

Der Get Out-Star soll das Drehbuch des Animationsfilms mit Ajon Singh (Primetime) selbst schreiben und voraussichtlich auch wieder als Stimmschauspieler zurückkehren. Franchise-Veteranen Phil Lord und Chris Miller sollen gemeinsam mit Amy Pascal als Produzent:innen beteiligt sein.

Die Figur Spider-Punk wurde von Autor Dan Slott und Zeichner Olivier Coipel erschaffen und tauchte das erste Mal während eines Spider-Verse-Crossover-Events als Teil des 2015 erschienenen Comics The Amazing Spider-Man 10 auf. Die anarchistische Figur hat sich dazu verschrieben, korrupte Systeme zu Fall zu bringen.

Wann kommt der Spider-Punk-Film mit Daniel Kaluuya?

Details zur Handlung des Films gibt es hingegen aktuell nicht. Ebenso ist bisher unklar, wann uns das Spider-Punk-Abenteuer in den Kinos erreichen soll. Zunächst dürfen sich Fans noch auf den dritten Teil der Spider-Verse-Trilogie freuen, der als Spider-Man: Beyond the Spider-Verse am 24. Juni 2027 in die Kinos schwingen soll.

Und natürlich steht auch Tom Hollands viertes Solo-Abenteuer auf der Leinwand schon längst in den Startlöchern. Spider-Man 4: Brand New Day zieht am 30. Juli 2026 in die deutschen Lichtspielhäuser ein.