Neuer Superman David Corenswet wird von Sci-Fi-Star unterstützt, der James Gunn schon durch ein bizarres Projekt kennt

Der kommende Superman-Streifen mit David Corenswet als Mann aus Stahl hat sich einen beliebter Sci-Fi-Star geschnappt. Im DC-Universum ist er kein Unbekannter.

Das Super-Casting zum Superman-Film von James Gunn wird immer superer. Nachdem wir schon von David Corenswet in der Titelrolle plus Nathan Fillion als Green Lantern Guy Gardner, Nicholas Hoult als Lex Luthor und vielen weiteren wussten, kommt nun noch ein absoluter Sci-Fi-Fanliebling hinzu.

Firefly-Fans werden entzückt sein zu erfahren, dass Wash-Darsteller Alan Tudyk sich laut Deadline dem Superman-Projekt angeschlossen hat. Ganz unbekannt ist er aber weder unter DC-Leuten noch bei Super-Regisseur Gunn.

Alan Tudyk spielt im Superman-Film von James Gunn mit und kennt den Filmemacher schon von früher

Alan Tudyk und James Gunn haben bereits früher in einem eher obskuren Projekt zusammengearbeitet. Gehört haben davon allerdings die wenigstens, denn es geht um Tudyks eigene Webserie Con Man, die von 2015 an zwei Staffeln lang lief. Er spielte darin sehr nah an sich selbst einen glücklosen Schauspieler, der einst einer abgesetzten Sci-Fi-Serie mitwirkte und seitdem Kultstatus genießt. Im wahren Leben ist Tudyk seit 2021 Hauptdarsteller der Comic-Adaption Resident Alien.

Der neue DC-Filmboss tauchte in der vorletzten Episode der 1. Staffel von Con Man auf (Lost and Found), als der Cast der fiktiven Sci-Fi-Serie Spectrum eine Reunion feiert und die verlorene Episode ansieht. Diese wurde mit niederländischen Lookalikes nachgestellt – dargestellt von den Gaststars James Gunn und Candice Patton.

Wer selbst einmal reinsehen will, findet die Webserie Con Man bei Amazon, Apple TV und Co. als Leih- und Kauftitel.

Wen wird Sci-Fi-Star Alan Tudyk in Superman darstellen?

Alan Tudyk hatte bereits in DC-Projekten mitgewirkt, allerdings nur als Synchronsprecher. So lieh er Clayface in der Harley Quinn-Animatsionsserie seine Stimme und ist demnächst auch in James Gunns Cartoon-Kreation Creature Commandos als Doctor Phosphorus zu hören. Wen er neben Corenswet im Live-Action-Superman darstellen wird, wurde offiziell noch nicht bestätigt. Aber natürlich kursieren viele Vermutungen.

Bei Total Film spekuliert und hofft man, dass es gar keine neue Rolle für Tudyk sein wird und er stattdessen einen Cameo-Auftritt als Clayface hinlegen wird. Nur halt erstmals in Fleisch und Blut und nicht nur stimmlich. Auf Reddit hingegen tendieren die Fans zur verwandten Vermutung, dass er Doctor Phosphorus nicht nur im Animationsprojekt des neuen DC-Filmkosmos spielt.

Ein gutes Argument dafür ist auch, dass sein Kollege Frank Grillo die Figur Rick Flag nicht nur in Creature Commandos, sondern auch in Superman und der Serie Peacemaker innehat. Generell sah der ursprüngliche Plan für das neue DC-Universum vor, dass die Figuren in allen Medien (Filme, Serien, Games) von ein und derselben Person gespielt bzw. gesprochen werden.

James Gunns Superman soll am 10. Juli 2025 in die Kinos geflogen kommen.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

