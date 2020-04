Neuer Thanos im MCU: Bösewicht aus Avengers-Nachfolger geleakt

Nach Avengers kommen die Eternals im Marvel Cinematic Universe und jetzt kennen wir womöglich den Bösewicht. Ein Spielzeug-Leak soll Figuren aus dem MCU-Film verraten.

Heißt der Haupt-Bösewicht in Marvels Eternals wirklich Kro? Ausgehend von einem Leak einer populären Vinyl-Puppen-Reihe wird Kro dem neuen Superhelden-Team aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) das Leben schwer machen und damit in die (riesigen) Fußstapfen von Avengers-Schurke Thanos treten. Seht hier die Details zur Quelle des Leaks, erfahrt, wer dieser neue Bösewicht eigentlich ist und wann Eternals im Kino kommt.

Kro und Co.: Marvel-Leak verrät mehrere Figuren in Avengers-Nachfolger

Konkret wurde eine Liste mit kommenden Figuren aus der Funko Pop-Reihe beim Instagram-Kanal ANerdyDad veröffentlicht. In der kommen mehrere geplante Vinyl-Figuren aus Marvels kommendem Blockbuster Eternals aus Phase 4 vor.

Bei den geleakten neuen Eternals-Figuren handelt es sich um folgende:

Kro - gespielt von ?

Arishem (extra lang) - gespielt von ?



Weiter unten findet ihr weitere Eternals-Figuren, die dem Leak zufolge ihre eigene Funko Pop-Figur erhalten. Aber nun zurück zu Kro und Arishem, die auch im Film von Chloé Zhao (The Rider) auftauchen könnten.

Marvel-Film Eternals: Wer ist der Bösewicht Kro?

Kro ist in den Marvel-Comics der Anführer der Deviants. Deviants und Eternals sind wie zwei Seiten einer Münze. Beide wurden von den mächtigen Celestials als evolutionäre Weiterentwicklung von Menschen erschaffen. Während jedoch die Eternals als schön beschrieben werden, steckt bei den Deviants die Abweichung von der Norm schon im Namen. Sie besitzen einzigartige Mutationen und werden als "entstellt" beschrieben. Seit 1976 dienen sie als Comic-Gegner der Eternals.

Arishem and Kro. pic.twitter.com/2vqA8CqY6R — Secrets of Eternals (@Eternalsnews) April 2, 2020

Kro ist einer der mächtigsten Deviants, denn in seinen Kräften ähnelt er zum Teil den Eternals. Im Gegensatz zu anderen Deviants ist Kro extrem langlebig. 20.000 Jährchen stehen bei ihm in den Comics zu Bruche. Das blieb jedoch lange Zeit sein Geheimnis. Der Anführer der Deviants kann nämlich seine Gestalt wandeln und so seine wahre Identität verbergen.

In den Comics verliebten sich Eternal-Vertreterin Thena und Deviant-Anführer Kro, was auf einen komplexeren Bösewicht als nur einen reinen Kriegsherrn schließen lässt. Ob das in der Adaption für das Marvel Cinematic Universe Platz findet, ist natürlich nicht bekannt. Noch fehlt zudem die offizielle Bestätigung, dass Kro in Eternals auftaucht und wer ihn spielt. Kro ist allerdings nicht die mächtigste neue Figur in dem Spielzeug-Leak.

Mächtige Marvel-Figur: Wer ist Arishem in Eternals?

© Marvel Comics Kro in den Comics

Die andere vorher nicht bekannte Figur in dem Spielzeug-Leak von Eternals heißt Arishem und die extra großen Maße der Vinyl-Figur deuten seine Herkunft an. Der Celestial Arishem ist auch als Arishem der Richter bekannt und über 600 Meter groß. Als Celestial ist er ein Äonen Jahre altes Wesen. Seine Funktion als Richter übt er aus, in dem er mit seinen Artgenossen von Planet zu Planet reist und über jeden richtet. Fällt das Urteil negativ aus, wird der Celestial Exitar herbeigerufen, um den Planeten auszulöschen.



Mehr zum MCU: Neue Starts für Thor 4, Doctor Strange 2 und Eternals bestätigt

Arishems Beschreibung lässt im Marvel-Film auf eine CGI-Kreation mit berühmter Stimme schließen, wohingegen das Auftauchen von Kro auf einen aktuell unbekannten Schauspieler im Cast von Eternals hindeutet.

Die Besetzung von Eternals sieht nämlich nach offiziellen Angaben wie folgt aus:

Ikaris . gespielt von Richard Madden (Game of Thrones)

Sersi - gespielt von Gemma Chan (Crazy Rich)

Thena - gespielt von Angelina Jolie (Maleficent)

Gilgamesh - gespielt von Don Lee (Train to Busan)

Kingo - gespielt von Kumail Nanjiani (The Big Sick)

Sprite - gespielt von Lia McHugh (The Lodge)

Druig - gespielt von Barry Keoghan (Dunkirk)

Makkari - gespielt von Lauren Ridloff (The Walking Dead)

Ajak - gespielt von Salma Hayek (Killer's Bodyguard)

Phastos - gespielt von Brian Tyree Henry (Joker)

Avengers-Nachfolger: Wer spielt Kro in Eternals?

Dane Whitman - gespielt von Kit Harington (Game of Thrones)

Noch sind aber nicht alle Darsteller des MCU-Films bekannt. Eternals-Star Richard Madden sagte im September letzten Jahres gegenüber der britischen Ausgabe der GQ :

Ich bin von den Stars immer beeindruckt, ja. Und es gibt einige Schauspieler, die noch nicht verkündet wurden, im Cast, das wahnsinnig sein wird.

Darunter dürfte auch die Besetzung des Bösewichts fallen, wobei ein Auftritt von Kro als Anführer der Deviants naheliegend für das erste Eternals-Abenteuer wäre. Bis zum Kinostart könnte das Casting noch bestätigt werden. Oder aber der Film wartet mit einem Twist auf, in dem sich beispielsweise eine andere Figur als Kro enttarnt. Das sollte für den möglichen neuen Marvel-Bösewicht dank seiner Kräfte kein Problem sein.

Eternals läuft nach einer Verschiebung am 12. Februar 2021 im Kino.

Was erwartet ihr von Eternals?