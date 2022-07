Neuer Thanos im MCU: So könnte Kang in Ant-Man 3 aussehen

Nach Thanos wird Kang der nächste große Bösewicht im MCU. Vor seinem nächsten Auftritt in Ant-Man 3 gibt ein neues Fan-Bild schon mal einen guten Eindruck von ihm ab.

Spätestens mit der jüngsten Enthüllung von Avengers 5: The Kang Dynasty steht endgültig fest, dass Kang der Eroberer in Thanos' Fußstapfen als neuer Mega-Bösewicht im MCU tritt. Den ersten Auftritt einer von zahlreichen Kang-Varianten konnten wir schon in der Loki-Serie sehen.

Die Szenen mit Jonathan Majors waren aber nur ein kleiner Vorgeschmack auf den Kang, den wir als nächstes wohl in seiner mächtigsten Bösewicht-Form in Ant-Man and the Wasp: Quantumania zu sehen bekommen. Ein gelungenes neues Fan-Bild zeigt jetzt schon mal, wie das aussehen könnte.

Im Video rankt Yves alle Black Widow-Auftritte im MCU:

Von Müll bis Meisterwerk - Wir ranken alle Black Widow Auftritte im MCU

Seht Jonathan Majors als Kang in seiner Comic-Form als neuer MCU-Bösewicht

Laut Comic Book hat der Instagram-Account @Clements.Ink ein selbstkreiertes Bild geteilt, das den Kang-Darsteller mit der bekannten Version aus den Comics verbindet. Das Resultat ist ein ziemlich überzeugender Eindruck davon, wie der Thanos-Nachfolger im zukünftigen MCU aussehen könnte. Aber seht selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Kang-Version aus den Marvel-Comics kommt dieser Entwurf schon ziemlich nah:

© Marvel Comics Kang der Eroberer in den Marvel-Comics

Im Gegensatz zu Thanos existieren im aktuellen MCU-Multiversum unzählige Kang-Versionen auf einmal. Besonders spannend dürfte es werden, wenn diese parallel existierenden Varianten gemeinsam versammelt werden.

Avengers 5: The Kang Dynasty startet im Mai 2025 in den Kinos. Im September 2025 folgt dann die Fortsetzung Avengers 6: Secret Wars. Davor startet Ant-Man 3 am 15. Februar 2023.

Ms. Marvel im Podcast: Eine junge Heldin revolutioniert bei Disney+ das MCU

Mit der neuen MCU-Serie Ms. Marvel will Disney+ seine Superheld:innen revolutionieren. Denn die 16-jährige Kamala Khan ist nicht nur die erste muslimische Heldin von Marvel, sondern auch ein waschechtes Fan-Girl mit eigener Coming-of-Age-Geschichte. Wir haben uns das im Serien-Check der ersten 2 Folgen genauer angesehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Teenie-Comedy schlägt neben den Avengers völlig neue Töne an und wir erforschen, was konkret die neue Marvel-Serie so besonders macht. Außerdem empfehlen wir ähnliche Filme und Serien.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.