Die Titel von Avengers 5 und 6 erklärt: The Kang Dynasty und Secret Wars versprechen Mega-MCU-Events

MCU-Chef Kevin Feige kündigte gleich zwei neue Avengers-Filme mit Titeln an. Wir erklären, was hinter dem neuen großen Marvel-Event steckt.

Auf der San Diego Comic-Con wurden alle kommenden MCU-Projekte der nächsten Phasen bis 2025 vorgestellt. Neben dem überragenden ersten Trailer zu Black Panther 2 erregte vor allem die Enthüllung von zwei neuen Avengers-Filmen Aufsehen.

Avengers 5: The Kang Dynasty und Avengers 6: Secret Wars werden beide 2025 mit einem Abstand von einem halben Jahr veröffentlicht. Wir erklären euch schon mal die Titel des nächsten MCU-Mega-Events und was diese über die Handlung verraten könnten.

Avengers 5 verspricht den nächsten Infinity War mit dem neuen Thanos

Die Comic-Vorlage für Avengers 5: The Kang Dynasty lässt sich ziemlich kurz zusammenfassen. In der 16 Bände umfassenden Geschichte geht es darum, dass Kang der Eroberer aus der Zukunft anreist und die Erde erobern will. Die Avengers kämpfen natürlich dagegen an und können ihn am Ende bezwingen.

Schaut hier noch den Trailer zu Black Panther: Wakanda Forever:

Black Panther 2: Wakanda Forever - Teaser-Trailer (English) HD

Im MCU wurde Kang erstmals in der Loki-Serie vorgestellt. Die von Jonathan Majors gespielte Figur wird der neue Thanos, der das MCU stärker denn je ins Multiversums-Chaos stürzen wird. Den nächsten großen Auftritt bekommt Kang dann in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ehe er auch in der 2. Staffel von Loki sein Unwesen treibt.

Avengers 5: The Kang Dynasty dürfte das nächste Avengers-Team dann ähnlich wie Avengers 3: Infinity War in den epischen Kampf gegen Kang schicken – und ein fieser Cliffhanger ist auch hier ziemlich wahrscheinlich!

Avengers 6 verspricht den bisher größten MCU-Irrsinn

Im sechsten Avengers-Film dürfte das Multiversum eine ähnlich wichtige Rolle spielen wie die Zeitreise in Avengers 4: Endgame. Im Loki-Finale kündigte Kang schon an, dass von ihm diverse Varianten übers Multiversum verteilt existieren und verriet, wie ein multiversaler Krieg verlaufen könnte.

Avengers 6: Secret Wars dürfte sich dabei auf die Comic-Reihe von 2015 beziehen, die wiederum die Vorlage aus den 80ern neu aufbereitete. Hier ist das große Marvel-Multiversum zerstört worden und existiert von nun an als neu erschaffene Version von Doctor Doom. Hier werden unzählige Superheld:innen aus unterschiedlichsten Comic-Universen wie die Avengers und die X-Men vereint.

Dadurch ist jetzt schon klar, dass Avengers 6: Secret Wars den vorläufigen Endgame-Höhepunkt weit übertreffen soll. Mit Kang und womöglich Doctor Doom als Gegner und einer so noch nie gesehenen Masse an Helden-Figuren erwartet uns mit dem zweigeteilten Avengers 5: The Kang Dynasty das bisher gewaltigste MCU-Event.

