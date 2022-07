Der neue Thanos: Marvel-Chef bestätigt komplett andersartigen Bösewicht für Avengers 5 & 6

Auf der San Diego Comic-Con sprach MCU-Chef Kevin Feige auch über den großen neuen Bösewicht Kang. Der Thanos-Nachfolger wird durch das Multiversum ein sehr außergewöhnlicher Antagonist.

Nach dem Sieg über Thanos in Avengers 4: Endgame steht der große neue Bösewicht im MCU schon fest. Durch einen ersten Auftritt in der Loki-Serie wurde Kang der Eroberer als mächtigste Bedrohung für die Superheld:innen eingeführt.

Der von Jonathan Majors gespielte Antagonist wird sich aber vor allem durch das in Phase 4 etablierte Multiversum stark von Thanos unterscheiden.

MCU-Chef verrät neue Details zu Thanos-Nachfolger

Wie die Titel zu Avengers 5: The Kang Dynasty und Avengers 6: Secret Wars enthüllt haben, wird Kang offiziell der nächste große Gegner für das neue Held:innen-Team. Bei seinem Auftritt in Loki stellte die von Jonathan Majors gespielte Variante aber schon klar, dass es von ihm im Multiversum unzählige Versionen auf einmal gibt.

Auf der San Diego Comic-Con sprach MCU-Chef Kevin Feige laut Slash Film genauer über Kang und verriet ebenfalls, dass der Thanos-Nachfolger ein sehr außergewöhnlicher Gegenspieler wird:

Es geht nicht einfach darum, dass es einen größeren lila Kerl mit einem Helm gibt. Das ist nicht, was Kang ist. Kang ist eine ganz andere Art von Bösewicht und die Tatsache, dass er viele, viele verschiedene Charaktere ist, ist das Spannendste und unterscheidet ihn am meisten.

Bisher wurde das Multiversum in der MCU-Phase 4 mit Blockbustern wie Spider-Man: No Way Home vor allem dazu genutzt, Held:innen aus den unterschiedlichsten Universen wie drei verschiedene Peter Parkers zu vereinen.

Besonders spannend dürfte das Multiversum dann werden, wenn ein mächtiger Bösewicht in unzähligen Varianten parallel existiert und viele davon oder womöglich alle für eine riesige Schlacht versammelt werden.

Spätestens in Avengers 5: The Kang Dynasty, der im Mai 2025 ins Kino kommt, wird der Thanos-Nachfolger dann der neue Hauptbösewicht sein. Davor soll er als nächstes in Ant-Man and the Wasp: Quantumania auftauchen.

Was versprecht ihr euch von Kang als Thanos-Nachfolger im MCU?