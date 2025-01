Neuer Witcher-Film kommt in 4 Wochen zu Netflix: Erster langer Trailer enthüllt Henry Cavill-Ersatz noch vor Staffel 4

Bevor Liam Hemsworth Henry Cavill als Witcher ablöst, bekommt ihr in wenigen Wochen bereits anderweitigen Ersatz. Der erste lange Trailer zu The Witcher: Sirens of the Deep gibt euch nun einen Einblick.

Henry Cavill hat das letzte Mal die Fantasy-Herzen als Geralt auf Netflix erfreut und Platz für gleich mehrere neue Witcher gemacht. Bevor Liam Hemsworth seinen Platz in der 4. Staffel der beliebten Serie einnimmt, erwartet euch schon in wenigen Wochen ein weiterer Geralt im Anime The Witcher: Sirens of the Deep. Jetzt gibt es den ersten langen Trailer zu sehen.

Schaut euch hier den deutschen langen Trailer zu The Witcher: Sirens of the Deep an:

The Witcher: Sirens of the Deep - Trailer (Deutsch) HD

Neuer Witcher-Film auf Netflix: Darum geht's im Anime Sirens of the Deep

In The Witcher: Sirens of the Deep erhält Geralt von Riva den Auftrag, mysteriöse Angriffe in einem Küstendorf zu untersuchen. Dabei gerät er in einen Konflikt zwischen Menschen und Wassermenschen, der bereits seit Jahrhunderten wütet.

Im englischen Original ist Doug Cockle (Die Herrschaft des Feuers) als Geralt zu hören, der dem Witcher auch in den beliebten Videospielen seine Stimme lieh und somit Fans der ersten Stunde besonders erfreuen sollte. Doch auch bekannte Stimmen des Casts der Netflix-Live-Action-Serie sind im neuen Witcher-Film zu hören: So leihen unter anderem Joey Batey (Rittersporn) und Anya Chalotra (Yennefer) ihren aus den Serien bekannten Rollen ihre Stimmen.

Wann kommt The Witcher: Sirens of the Deep zu Netflix?

Das neue Abenteuer des Witchers erreicht euch bereits in wenigen Wochen auf Netflix. The Witcher: Sirens of the Deep wird am 11. Februar 2025 ins Programm des Streamers einziehen. Alles, was ihr zur 4. Staffel von The Witcher wissen müsst, könnt ihr bis dahin hier nachlesen.

Die 15 Serien-Highlights im Januar umfassen neben hartem Western-Überlebenskampf bei Netflix und der Rückkehr eines der besten Sci-Fi-Thriller überhaupt auch die neue Mission des Night Agents und einen The Rookie-Ersatz bei Amazon.