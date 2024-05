Erste Bilder von Liam Hemsworth als The Witcher verwirren: Henry Cavill-Szenen werden einfach neu gedreht

Nach dem Ausstieg von Henry Cavill übernimmt fortan Liam Hemsworth die Rolle von Geralt von Riva in der Fantasy-Serie The Witcher. Jetzt gibt es die ersten Bilder von den Dreharbeiten.

Seit 2022 wissen wir, dass Henry Cavill nicht mehr als Hauptdarsteller der Netflix-Serie The Witcher zurückkehrt. Drei Staffeln lang haben wir ihn als Geralt von Riva gesehen. Ab der 4. Staffel übernimmt Liam Hemsworth den Part. Nun sind die ersten Schnappschüsse vom Set im Internet aufgetaucht und stiften reichlich Verwirrung.

Nach Henry Cavill: So sieht Liam Hemsworth als Geralt von Riva in The Witcher Staffel 4 bei Netflix aus

Nachdem Hemsworth vor ein paar Wochen bereits seine Witcher-Muskeln demonstrierte, sind die ersten Bilder vom Dreh der 4. Staffel im Internet gelandet. Bei der britischen Zeitung Metro erhaltet ihr einen Eindruck davon, wie sich Hemsworth im Geralt-Kostüm macht. Doch Moment, kennen wir die Szene nicht, die da gedreht wird?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie es aussieht, stellt Liam Hemsworth einen Moment nach, den wir bereits mit der von Henry Cavill verkörperten Geralt-Version gesehen haben. Konkret handelt es sich um den Kampf gegen den bösen Zauberer Vilgefortz (Mahesh Jadu), der sich in der 6. Folge der 3. Staffel von The Witcher vor rauer Strandkulisse ereignet hat.

Nun spekulieren Fans der Serie, was es mit der Nachstellung dieses Moments genau auf sich hat. Überschreibt die 4. Staffel einfach Schlüsselmomente aus der vorherigen Runde? Oder wird die Szene neu gedreht, um besser zur Kontinuität der neuen Staffel zu passen, damit diese als Flashback zu Geralts traumatischer Niederlage gezeigt werden kann? Vorerst können wir nur abwarten und Tee trinken.

Zum Weiterlesen: Alle Infos zu The Witcher Staffel 4 mit Liam Hemsworth

Wann startet The Witcher Staffel 4 bei Netflix?

Die 4. Staffel von The Witcher hat noch kein offizielles Startdatum bei Netflix. Da aktuell noch die Dreharbeiten laufen, sollten wir nicht mit einem Start von 2025 rechnen. Ebenfalls unklar ist, ob die neue Staffel in einem Rutsch veröffentlicht oder wieder geteilt wird. Was wir aber sicher wissen, ist, dass The Witcher nach der 5. Staffel enden wird. Abseits davon erscheint bald das animierte Spin-off The Witcher: Sirens of the Deep.