Epochaler Mega-Blockbuster neu bei Amazon Prime: Es ist ein Wunder, dass dieser Film überhaupt existiert

Amazon Prime hat sich den größten Superhelden-Blockbuster gesichert. Ab sofort könnt ihr das vierstündige Epos im Streaming-Abo schauen – sogar in zwei verschiedenen Versionen.

Mit der Lauflänge eines Monumentalfilms kommt unser heutiger Streaming-Tipp daher: Seit dem Wochenende befindet sich Zack Snyder's Justice League im Angebot von Amazon Prime und entfesselt 242 der spektakulärsten Minuten, die das Superheldenkino je hervorgebracht hat. Beinahe wäre der Film jedoch nie veröffentlicht worden.

Neu bei Amazon Prime: Der Snyder-Cut des DC-Blockbusters Justice League in seiner ganzen Pracht

Als Justice League im November 2017 ins Kino kam, hatte der Film nur noch wenig mit der ursprünglichen Version von Zack Snyder zu tun. Das Studio Warner Bros. veröffentlichte eine zweistündige Schnittfassung, die zu großen Teilen unter der Aufsicht von Avengers-Regisseur Joss Whedon mit aufwendigen Reshoots entstanden ist.

Erst durch die Corona-Pandmie und den Start des zu Warner gehörenden Streaming-Dienstes HBO Max wurde der Wunsch vieler Fans erhört und Snyder erhielt die Chance, seine Version des Films mit einem zusätzlichen Budget von 70 Millionen US-Dollar fertigzustellen. So etwas hatte es in der Hollywood-Geschichte noch nie gegeben.

Der sogenannte Snyder-Cut von Justice League feierte schließlich im März 2021 seine Premiere bei HBO Max und stellt nicht nur einen der kompromisslosesten Superhelden-Filme, sondern einen der kompromisslosesten Blockbuster überhaupt dar. Wenn auch erst nachträglich, konnte Snyder hier seine Vision ungehemmt verwirklichen.

Endzeitliches DC-Spektakel: Zack Snyder's Justice League läutet bei Amazon Prime den Weltuntergang ein

Zack Snyder's Justice League baut auf die Ereignisse von Man of Steel und Batman v Superman: Dawn of Justice auf und erzählt vom Kampf des titelgebenden Teams gegen Bösewicht Steppenwolf, der mit seinen finsteren Dämonen im Auftrag des dunklen Herrschers Darkseid die Erde heimsucht und nichts als Zerstörung anrichtet.

Snyder erzählt dieses vierstündige DC-Abenteuer als wäre es ein Götter-Epos, das in Form von bewegten Deckengemälden einer Kathedrale zum Leben erwacht. Sein Film ist jedoch nicht nur bildgewaltig, sondern besitzt auch einen ganz faszinierenden Tonfall, der gerade in seiner ersten Hälfte voller Traurigkeit und Wehmut daherkommt.

War Whedons Justice League ein kurzweiliger, aber schlussendlich vergessenswerter Comic-Blockbuster, können wir in Snyders Version richtig tief in die Welt und Gefühle der Superheld:innen eintauchen und durch eine endlose Collage von apokalyptischen Bildern wandern, die sich vorzugsweise in Zeitlupe entfalten.

Besonders spannend: Amazon Prime bietet zwei Versionen von Zack Snyder's Justice League an. Auf der einen Seite könnt ihr den Film in voller Farbe genießen. Auf der anderen Seite gibt es eine Schwarz-Weiß-Fassung, die unter dem Zusatztitel Justice Is Gray läuft und den Film noch einmal völlig anders wirken lässt.