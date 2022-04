Neues Doctor Strange 2-Poster zeigt 5 verschiedene Stranges – und 7 (!) Wandas

In Doctor Strange 2 kämpfen Marvel-Helden gegen sich selbst: Das zeigt auch das neueste Poster. Dort sind diverse Versionen von Wanda und Strange zu sehen.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness wird ein Feuerwerk an Marvel-Figuren. Von Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) und Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) werden gleich mehrere Versionen einen Auftritt haben. Diese Vielfalt gibt auch das neueste Poster wieder.

Marvel-Poster zeigt die düstersten Stranges und Wandas aus Doctor Strange 2

Wie man aus den bisherigen Doctor Strange 2-Trailer bereits herauslesen konnte, werden die beiden MCU-Helden durch das Multiversum mit anderen Alter Egos ihrer selbst konfrontiert. Das neue Poster legt nun nahe, dass es ganze 5 verschiedene Stranges und 7 verschiedene Wandas geben wird.

Darunter befinden sich ganz offenbar auch die dunkelsten Exemplare. So werden Marvel-Fans mit Adleraugen bereits eine Zombie-Version des MCU-Zauberers erspäht haben, den einige aus What If...? kennen werden. Aller Voraussicht nach machen sie ihren moralisch aufrechten Pendants im kommenden Blockbuster eine Menge Scherereien.

Wann bringt Doctor Strange 2 die verschiedenen Wandas und Stranges ins Kino?

Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness wird am 4. Mai 2022 ins Kino kommen. Manche Fans des Regisseurs werden vom Zombie-Auftritt nicht überrascht sein. Sam Raimi hat bereits mit Tanz der Teufel Horrorfilm-Geschichte geschrieben.

Was haltet ihr vom neuen Doctor Strange 2-Poster?