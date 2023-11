Neues Marvel-Gerücht wirft alles über den Haufen: Plan für Avengers 5 wird angeblich komplett geändert und zwar so

MCU-Star Jonathan Majors wurde dieses Jahr wegen Vorwürfen der häuslichen Gewalt verhaftet. Jetzt soll sich Marvel angeblich von ihm trennen und damit die Story rund um Kang in Avengers 5 & 6 verwerfen.

Das Marvel Cinematic Universe ist zurzeit wohl mitten in das bisher größte Bösewicht-Problem der Superhelden-Saga geraten. Im März 2023 wurde bekannt, dass Jonathan Majors wegen Vorwürfen der häuslichen Gewalt verhaftet wurde. Im MCU war er zuvor als neuer Oberbösewicht Kang besetzt worden und hatte seine ersten großen Auftritte in der ersten Loki-Staffel und in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Jetzt hat eine Insiderin ein neues Gerücht verraten, das die Zukunft des MCU und vor allem die Pläne für Avengers 5: The Kang Dynasty und Avengers 6: Secret Wars komplett über den Haufen werfen würde.

MCU trennt sich angeblich von Jonathan Majors und Kang als Avengers-Bösewicht

Wie Forbes berichtet, sprach Joanna Robinson, die Autorin des Buchs MCU: The Reign of Marvel Studios, bei einem Podcast-Auftritt über die Zukunft des Superhelden-Universums. Dabei sagte sie, dass sich Marvel angeblich schon von Drehbuchautor Jeff Loveness für Avengers 5 getrennt haben soll. Loveness war bereits an Ant-Man and the Wasp: Quantumania beteiligt und vor allem für die Entwicklung der Kang-Storyline verantwortlich.

Den Grund dafür will Robinson auch erfahren haben: Marvel will sich wohl von der Kang-Geschichte verabschieden.

Disney Jonathan Majors als Kang im MCU

Wie kann es mit Avengers 5 & 6 ohne Jonathan Majors weitergehen?

Da es sich bei Kang um einen Bösewicht aus dem Multiversum mit diversen Varianten handelt, könnte Majors mit einem anderen Schauspieler neu besetzt werden. Eine (halbwegs) plausible Lösung innerhalb des MCU ließe sich dazu sicherlich entwickeln.

In einem Bericht von CBR wurde außerdem schon darüber spekuliert, ob der Fantastic Four-Charakter Doctor Doom der neue Oberbösewicht für die kommenden zwei großen Avengers-Filme werden könnte.

Bislang stehen die Kinostarts für Avengers 5, der noch den Zusatztitel The Kang Dynasty trägt, und Avengers 6: Secret Wars fest. Der fünfte Teil soll am 29. April 2026 ins Kino kommen, während der Start von Teil 6 auf den 5. Mai 2027 festgelegt wurde. Wichtige Änderungen rund um Jonathan Majors und seinen MCU-Bösewicht dürften dann in naher Zukunft bekannt gegeben werden.



