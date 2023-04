Skandal um Marvel-Star Jonathan Majors spitzt sich zu: Zukunft von 3 MCU-Filmen und -Serien ungewiss

Im März wurde MCU-Darsteller Jonathan Majors wegen des Vorwurfs der häuslichen Gewalt verhaftet. Nun sollen sich weitere mutmaßliche Opfer bei den Behörden gemeldet haben.

Schauspieler Jonathan Majors hat in den letzten Jahren einen kometenhaften Aufstieg erlebt, der ihn bis in Phase 5 des Marvel Cinematic Universe (MCU) führte. In der Rolle des Bösewichts Kang wurde er für Loki, Ant-Man and the Wasp: Quantumania und mehrere weitere Projekte verpflichtet.



Majors wurde jedoch im März wegen Vorwürfen der häuslichen Gewalt verhaftet. Nun gibt es weitere Entwicklungen, die seine zukünftige Beteiligung an MCU- oder anderen großen Projekten in Zweifel ziehen.

Weitere Opfer von Kang-Darsteller Jonathan Majors aufgetaucht

Mehrere mutmaßliche Missbrauchsopfer von Jonathan Majors kooperieren angeblich mit der Staatsanwaltschaft von Manhattan, wie das Branchenmagazin Variety aus Insider-Quellen erfahren hat. Details zu weiteren Vorwürfen ihrerseits sind bislang nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. Eines der Opfer soll jedoch an Ant-Man and the Wasp: Quantumania mitgearbeitet haben.

Warner Bros. Jonathan Majors in Creed III: Rocky's Legacy

Majors wurde am 25. März in New York festgenommen, nachdem eine 30-jährige Frau einen Notruf wegen häuslicher Gewalt abgesetzt hatte. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen am Kopf und am Hals ins Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft Manhattan erhob daraufhin Anklage gegen den Schauspieler wegen Körperverletzung und schwerer Belästigung. Majors Anwältin Priya Chaudhry bekundete die Unschuld ihres Mandanten. Am 30. März veröffentlichte sein PR-Berater Andrew Bourke zudem nicht verifizierte Textnachrichten des mutmaßlichen Opfers, in dem die Frau unter anderem so zitiert wird:

Ich habe [der Polizei] gesagt, dass es meine Schuld war, weil ich nach deinem Telefon gegriffen habe.

Die Nachrichten sollten Majors entlasten, wurden jedoch vielerorts gegenteilig interpretiert. Die Variety zitiert eine nicht näher genannte Person aus dem Umfeld eines kommenden Projekts des Schauspielers: "Sie lesen sich wie die lehrbuchhaften Textnachrichten eines Missbrauchsopfers."

Jonathan Majors wird am 8. Mai für eine erste Anhörung vor Gericht erwartet.

Was bedeutet das für die kommenden MCU-Projekte von Jonathan Majors?

Bisher gibt es noch keinen Kommentar von Disney oder Marvel Studios bezüglich der Vorwürfe gegenüber Majors. Der Schauspieler gehört seit seinem ersten Auftritt in Loki zum MCU und war zuletzt als Kang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania zu sehen. Seine Figur gilt als integraler Bestandteil der sogenannten Multiverse-Saga, die 2026 in Avengers 6: Secret Wars gipfeln soll. Für folgende Projekten ist seine Beteiligung bestätigt bzw. angekündigt:

Noch ist unklar, wie Disney auf die Anklage reagieren wird. Es ist aber unwahrscheinlich, dass das Studio an dem Schauspieler festhält. In den vergangenen Tagen haben sich bereits mehrere Firmen von Majors distanziert. Seine Beteiligung an dem geplanten Film The Man in My Basement wurde aufgehoben, eine gemeinsame Werbekampagne eines Baseball-Teams wurde gestrichen. Außerdem hat sein Management, Entertainment 360, und die PR-Firma The Lede Company die Zusammenarbeit mit ihm beendet, wie Deadline meldete.

Neben Marvel gibt es noch weitere Projekte von Majors, deren Zukunft ungewiss ist. Dazu gehört der geplante Dennis Rodman-Film 48 Hours in Vegas, der erst im vergangenen März angekündigt wurde, sowie Spike Lees Da Understudy.

Ob Jonathan Majors nächster Film, das in Sundance gefeierte Drama Magazine Dreams, wie geplant im Rahmen der kommenden Oscar-Saison veröffentlicht wird, ist fraglich.

Erste Aufmerksamkeit erlangte Majors 2019 im Drama The Last Black Man in San Francisco und der HBO-Serie Lovecraft Country. Danach war er in Spike Lees Da 5 Bloods, dem Netflix-Western The Harder They Fall und zuletzt Creed III: Rocky's Legacy zu sehen.